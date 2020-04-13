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Самоизоляция не для всех стран: глава ВОЗ сделал заявление

13 апреля, 20:18

Станислав Кожемякин

Тедрос Аданом Гебреисус объяснил, где социальная изоляция может навредить людям

Социальная изоляция, которую называют самым действенным методом борьбы с пандемией коронавируса, может в бедных странах не только не сработать, но и нанести вред населению.

Об этом на брифинге 13 апреля заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, назвав приказ оставаться дома во время эпидемии и прочие ограничения непрактичными.

"Многие бедняки, мигранты, беженцы и без того живут в скученных условиях, с малыми ресурсами, с малым доступом к услугам здравоохранения. Как вы переживете изоляцию, когда вы зависите от ежедневного труда, чтобы питаться? Новостные сводки со всего мира показывают то, как много людей находятся в опасности остаться без еды", – сказал Гебрейесус.

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Он отметил, что на сегодняшний 1,4 млрд детей не могут ходить в школы из-за их закрытия, что лишило многих из них возможности питания.

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Напомним, ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, призвав людей, которые соблюдают карантинные нормы, вести здоровый образ жизни во время карантина – не пить и не курить.

В то же время американский аналитик по глобальным делам Майкл Боцюркив указал на ошибку ВОЗ, которая, по его мнению, должна была раньше обратить внимание на ситуацию с коронавирусом и координировать борьбу с его распространением.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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