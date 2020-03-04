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Аритмия: пять способов улучшить состояние сердца без лекарств

Как избавиться от боли в сердце, одышки и тахикардии

Анна Педан
Сегодня, 15:59

Мерцательная аритмия или фибрилляция предсердий (ФП) — распространенный вид нарушений сердечного ритма. При аритмии сердце бьется нерегулярно или быстрее, чем обычно. Это ведет к нарушению нормального тока крови, из-за чего человек нередко жалуется на усталость, головокружение, одышку, боль в груди. Но самое опасное — аритмия может увеличить риск инсульта и сердечной недостаточности.

"В первую очередь проконсультируйтесь у грамотного кардиолога, который подскажет, есть ли устранимые причины, например, повышенное давление, пищевая аллергия, инфекция, некоторые препараты, а затем порекомендует индивидуальный план лечения. А еще скорректируйте привычный образ жизни", – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко.

Аритмию можно выявить на ЭКГ
Аритмию можно выявить на ЭКГ
Фото: Depositphotos

1. Средиземноморская диета — отличный вариант сбалансированного питания для сердца. В ее основе — овощи (недаром греки обычно начинают трапезу с овощной закуски или салата из свежих овощей с сыром фета и оливковым маслом), а также морепродукты, жирная рыба, курица, цельное зерно, кисломолочные продукты, фрукты, ягоды и много зелени (базилик, майоран, мята, петрушка, орегано).

2. Отказ от кофе. Несмотря на то, что доказательства далеко не однозначны, у некоторых кофеин может оказаться причиной аритмии. Будьте поосторожнее с кофе, чаем, шоколадом, энергетическими напитками, протеиновыми батончиками, мороженым, а также с таблетками от головной боли на основе кофе.

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3. Вредные привычки. У любителей спиртных напитков вероятность развития мерцательной аритмии примерно на 50% выше, чем у тех, кто избегает алкоголя. При курении риск удваивается.

4. Акупунктура. Доказано, что акупунктура почти на 20% оказалась лучше в борьбе с фибрилляцией предсердий, чем некоторые антиаритмические препараты. А использование иглоукалывания и электрической кардоверсии (метод лечения пациентов с нарушениями сердечной деятельности) в разы повышает эффективность лечения и помогает восстановить нормальный ритм.

5. Занимайтесь йогой. Занятия йогой 2 раза в неделю в течение 3 месяцев могут уменьшить количество приступов аритмии, а также чувство депрессии и тревоги. Данная древняя практика избавляет от нервного напряжения и улучшает эмоциональное состояние, что очень важно при мерцательной аритмии.

Напомним, ранее мы писали о неожиданных симптомах заболеваний сердца.

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