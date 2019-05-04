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Цена здоровья: чем отличается средиземноморская диета от рациона украинца

4 мая, 06:36

Корзина со стандартными продуктами для испанской трапезы стоит не менее 300 гривен


Средиземноморская диета – самая лучшая для организма, установила Всемирная организация здравоохранения. Наиболее популярна такая диета в Испании, и там немало долгожителей.

1200 граммов зелени в сутки, морепродукты, оливковое масло и бобовые. И только раз в неделю – красное мясо. Такое меню испанца. Украинец съедает за сутки в среднем – вместо зелени хлеб и всевозможную выпечку, вдвое меньше нормы фруктов и овощей, много колбасы и сахара. Разница очевидна.

Корзина со стандартными продуктами для испанской трапезы стоит не менее 300 гривен. Зато продукты с украинского стола вдвое дешевле. Это цена здоровья. Ведь, украинцы живут меньше, потому что едят много хлеба, колбас, картофеля и пьют много сладкой газировки. А еще в нашем меню повышенное содержание сахара и соли.

Ранее были названы продукты, которые больше всего подорожали и подешевели в Украине. С начала года существенно выросли цены на пшеничный хлеб.

Напомним, что в Киеве пенсионеры едва не подрались за просроченные продукты. Интернет облетело видео, где пенсионеры едва не подрались за просроченные товары.

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Тег украинцы, диета, Средиземноморская диета

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