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Чем опасен дефицит железа в организме: ответ известного диетолога

Светлана Фус рассказала, как вылечить анемию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Анемия вызывает хроническую усталость
Анемия вызывает хроническую усталость
Фото: freepik.com

Одним из последствий нехватки железа в крови является кислородное голодание клеток головного мозга. У многих это выливается в повышенную утомляемость, рассеянность и плохую память. Как исправить положение вещей, рассказала известный украинский диетолог Светлана Фус в своем Instagram.

Почему возникает дефицит железа

"Проявлением дефицита железа является анемия (малокровие) – самое распространенное заболевание крови. А большинство из тех, кто этим страдает - женщины и дети. Этот элемент в первую очередь помогает поддерживать в норме гемоглобин и количество эритроцитов. При низком уровне гемоглобина мы страдаем от кислородного голодания, так как процесс насыщения тканей кислородом проходит очень вяло", – рассказала специалист по питанию.

Говядина – один из важных источников железа
Говядина – один из важных источников железа
Фото: Pixabay

"Количество железа в организме тесно связано с нашим хорошим самочувствием и работоспособностью. Оно помогает детям расти здоровыми и сильными, а взрослым оставаться молодыми и энергичными. Болезненная бледность, ломкость ногтей, выпадение волос, вялость, сонливость, головокружение – типичный портрет обладателя анемии и дефицита железа. Самая распространенная причина – низкое содержание железа в рационе и плохое его усвоение из-за неправильного питания", – написала Светлана Фус.

Как вылечить анемию

Если анемия уже "в наличии", только с помощью правильного питания ее вылечить трудно, говорит диетолог. Восстановить возникший дефицит нужно препаратами железа. Их назначает врач индивидуально с учетом всех факторов (в том числе уровня гемоглобина и ферритина – белка, который соединен с железом, по нему судят о запасах железа в организме).

Растительные источники железа
Растительные источники железа
Фото: Pixabay


Профилактика анемии в домашних условиях

Для начала стоит разобраться в "сортах" железа, поступающего с питанием. Продукты могут содержать железо в "гемовой" и "негемовой" формах.

Первый вариант можно найти в продуктах животного происхождения (говядине, печени, птице, рыбе). Оно легко усваивается. А "негемовое" железо можно получить из растительной пищи – хлеба, гречки, гранатов, тыквы, зеленых овощей.

Не стоит считать, что, съев две ложки гречневой каши и яблоко, вы запасетесь этим ценным элементом, напоминает Светлана Фус. Важно то, сколько организм усвоит железа. Из животных продуктов железо усваивается на 30%, из растительных 1-10%. Именно по этой причине не рекомендуется вегетарианская диета – иногда она не содержит достаточного количества железа и через несколько лет полного отказа от мяса может развиться анемия.

Напомним, ранее мы рассказывали, как победить весеннюю депрессию.

Смотрите видео, как проблемы со щитовидной железой влияют на вес:

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Источник: Сегодня
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