Что такое "инфицирующая доза" коронавируса: отвечает доктор Комаровский

Почему некоторые люди не болеют

Какое количество вируса должно попасть в организм, чтобы вызвать заболевание на COVID-19. О том, что такое инфицирующая доза и в каких случаях коронавирус способен вызвать болезнь, рассказал на своем сайте доктор Евгений Комаровский.

Для того чтобы человек заболел коронавирусной инфекцией, необходимо, чтобы определенное количество вирусов попало на слизистые оболочки дыхательных путей или конъюнктиву глаза.

"Определенное количество вирусов — это очень (очень!!!) важно. Объясняю. Попадет 1 вирус — болезнь не возникнет, 10 вирусов — аналогично, 100 вирусов — возникнет. Иначе говоря, имеется некое минимальное количество вирусов, способное вызвать заболевание, и это количество получило название "инфицирующая доза", – объясняет доктор Комаровский.

При попадании одного вируса в организм – болезнь не возникает Фото: freepik.com

Инфицирующая доза зависит от множества факторов: свойств самого вируса, способа заражения, наличия у организма предшествующего опыта встреч с этим вирусом (если опыт есть, значит, инфицирующая доза должна быть больше). Никто на данный момент еще не может точно сказать, сколько конкретно вирусных частиц должно попасть в организм, чтобы человек заболел, но, судя по всему, это количество совсем невелико.

"Вероятность заражения и тяжесть заболевания прямо связаны с количеством вирусов, которые попали в организм. То есть, при прочих равных условиях, чем больше вирусов попадет в организм, тем больше вероятность возникновения болезни и тем тяжелее будет протекать заболевание. Повстречаться с одной "инфицирующей дозой" — это очень даже неплохой вариант: есть огромные шансы на легкую или даже бессимптомную форму болезни. Встретить сразу 10 инфицирующих доз — это уже реальный риск для жизни", – рассказывает врач.

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Идеальные условия для заражения – сразу вдохнуть побольше вирусов и максимально увеличить свои шансы на тяжелую форму болезни. Где это можно сделать?

Нам понадобится человек, выделяющий вирус в окружающую среду. А если таких людей несколько — вообще замечательно, если они имеют одышку, кашель, чихание — еще лучше.

Нам необходимо, чтобы покидающие организм человека вирусы накапливались в воздухе. Для этого надо совсем немного: чтобы объем помещения был минимально возможным и чтобы не было доступа воздуха извне. Еще важно следить за влажностью воздуха — вирусные частицы должны подольше оставаться именно в воздухе, а не опускаться под действием силы тяжести — быстрее всего это происходит при относительной влажности воздуха 40-60%.

Вирус в выдыхаемом человеком воздухе не улетает далеко — максимум 1–1,5 метра, и быстро оседает. Но и расстояние, и время "полета" можно увеличить! Для этого надо, чтобы выдыхаемый больным человеком воздух смешивался с другими газами или аэрозолями. Варианты — курить (что угодно), проводить ингаляции, дышать кислородом и т.п.

Теперь мы с легкостью можем назвать места, где риск заражения максимален и где максимальна вероятность получить высокую инфицирующую дозу (потенциально способную убить):

1. На первом месте однозначно окажется больничная палата интенсивной терапии — несколько больных плюс потоки кислорода. Если в ней сухой воздух, нет очень интенсивного проветривания и небольшая площадь — это вообще идеальный способ повстречаться сразу с 10 инфицирующими дозами (что, собственно, и подтверждается массовой заболеваемостью и гибелью медицинских работников);

2. Любое помещение, где много людей, плюс где люди близко друг к другу, где минимальный воздухообмен, — храм, казарма, тюремная камера, вагон метро и т.д.;

3. Любое замкнутое пространство, где собирается толпа (концерт, спектакль, цирк, съезд, лекция и т.д.);

4. Особое место — дома для престарелых и людей с инвалидностью: по сути это сосредоточение в ограниченном пространстве тех, для кого и одна инфицирующая доза — это смертельный риск, плюс все постоянно мерзнут, поэтому никакого проветривания, плюс нередкое применение дыхательной аппаратуры.

"Коронавирус никуда уходить не собирается. Он оставит нас в покое только тогда, когда большинство с ним встретится и общество сформирует коллективный иммунитет. Добиться этого за зиму и весну не получится, но летом обязательно станет легче — откроются окна, отключится отопление (нормализуется влажность), люди чаще будут встречаться и больше времени проводить на свежем воздухе, а не в помещении, нагреются на солнце дверные ручки, увеличится количество ультрафиолета. Мы все, в конце концов, научимся мыть руки. Тем не менее шансы на второе пришествие вируса осенью вполне реальны. А значит, те, кто не выработал иммунитет весной, будут вырабатывать его осенью, или зимой, или следующей весной — альтернативы пока не намечается", – подытожил доктор Комаровский.

Напомним, ранее мы писали о том, что европейские медики определили новый симптом коронавирусной инфекции.

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