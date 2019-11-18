Что такое рак: причины, основные симптомы и лечение онкологии

Существует три группы факторов, которые провоцируют развитие онкологии

Что такое рак и как он проявляется Фото: stocksnap.io

Рак, или, как его еще называют карцинома, – это злокачественная опухоль, которая развивается из клеток эпителиальной ткани различных органов человека – кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов. По темпам роста большинство злокачественных опухолей превосходят доброкачественные и, как правило, могут достигать значительных размеров в короткие сроки.

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Причины рака

Врачи до сих пор не могут сформулировать четкую причину, откуда берется рак. Но есть несколько групп факторов, которые провоцируют развитие онкологии.

Существует три группы факторов:

Физический – воздействие радиации и ультрафиолета, которые могут привести к раку кожи.

Биологический – раковые опухоли могут провоцировать некоторые группы вирусов из-за которых происходит перерождение тканей.

Химический – различные канцерогенные вещества могут привести к изменению в структуре клеток тела и привести к их злокачественности.

Основные симптомы рака

На ранних стадиях рака человек может ничего подозрительного и не почувствовать, поэтому важно регулярно проходить консультации у различных врачей, проверяя свое здоровье.

В то же время, если человек начинает чувствовать постоянную усталость и слабость, у него часто и долго болит голова, повышенная температура, он резко теряет вес и имеет проблемы с расстройствами, тогда важно незамедлительно идти на обследование.

Диагностика и лечение рака

Диагностировать рак может врач-онколог, который проводит необходимое исследование с помощью ультразвуковой диагностики, рентгенографии, компьютерной томографии, метод магнитно-резонансного исследования, фиброскопию, биопсию.

При этом доктор выбирает методы обследования и лечения исходя из ситуации каждого пациента и стадии развития опухоли.

Профилактика рака

Чтобы максимально себя обезопасить, медики рекомендуют вести здоровый образ жизни, следить за весом, заниматься спортом, своевременно и регулярно проходить осмотры у врачей. Кроме того, важно следить за своим эмоциональным и психическим состоянием, ведь постоянные стрессы и волнения также могут привести к плохим последствиям.

Ранее мы уже выяснили, что хронический стресс может стать причиной рака: психологический аспект развития онкозаболевания.

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