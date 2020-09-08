В Украине хотят посчитать и зарегистрировать котов и собак: сколько это будет стоить для хозяев
Регистрация поможет защитить четвероногих от жестокого обращения
Домашних животных в Украине хотят посчитать и зарегистрировать. Такой законопроект появился в Верховной Раде. Авторы надеются защитить четвероногих от безответственных и жестоких хозяев.
Сейчас в Украине обязательно надо регистрировать только лошадей, коров и свиней. Но вскоре список могут пополнить коты и собаки.
По законопроекту предполагается, что животное нельзя будет куда-то перевозить, продавать без его идентификации и регистрации, объясняет адвокат Юрий Белоус.
За оформление любимцев придется платить. Сколько – в документе пока не прописали. "Сегодня" спросили украинцев, готовы ли они тратиться.
Ирина Подгорная — жительница Киева — сказала, что готова заплатить за своего кота: "Он у нас обыкновенный, дворовой, но очень красивый". Тамара Голубенко призналась: "Лишние траты не желательны, честно говоря. Но и никуда не денешься, если примут закон". Для киевлянки Наталии важна стоимость регистрации животного: "Если это недорого — я зарегистрирую, если это дорого — я не буду регистрировать".
Зоозащитник Александр Тодорчук уверяет, что закон необходим, ведь он убережет домашних животных от жестокого обращения.
"Владелец фактически не несет ответственности за жестокое обращение с животным. Потому что если человек выбрасывает животное на улицу, то понять, чье оно – невозможно", – объясняет Александр.
Идентифицировать усатых и хвостатых можно будет по специальному чипу. На сегодня стоимость такой услуги в столичных ветклиниках составляет от 150 до 500 гривен. Похожие законы действуют в США, Канаде, Японии и странах ЕС. Причем за несоблюдение правил – немалый штраф.
Ранее мы рассказывали, что в Черкассах загадочно гибнут коты. Также стало известно, что "кот-собственник" прославился благодаря безграничной любви к хозяину.
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