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В Украине хотят посчитать и зарегистрировать котов и собак: сколько это будет стоить для хозяев

Сегодня, 16:20

Регистрация поможет защитить четвероногих от жестокого обращения

Домашних животных в Украине хотят посчитать и зарегистрировать. Такой законопроект появился в Верховной Раде. Авторы надеются защитить четвероногих от безответственных и жестоких хозяев.

Сейчас в Украине обязательно надо регистрировать только лошадей, коров и свиней. Но вскоре список могут пополнить коты и собаки.

Домашних животных в Украине хотят посчитать и зарегистрировать
Домашних животных в Украине хотят посчитать и зарегистрировать
Фото: Depositphotos

По законопроекту предполагается, что животное нельзя будет куда-то перевозить, продавать без его идентификации и регистрации, объясняет адвокат Юрий Белоус.

За оформление любимцев придется платить. Сколько – в документе пока не прописали. "Сегодня" спросили украинцев, готовы ли они тратиться.

Ирина Подгорная — жительница Киева — сказала, что готова заплатить за своего кота: "Он у нас обыкновенный, дворовой, но очень красивый". Тамара Голубенко призналась: "Лишние траты не желательны, честно говоря. Но и никуда не денешься, если примут закон". Для киевлянки Наталии важна стоимость регистрации животного: "Если это недорого — я зарегистрирую, если это дорого — я не буду регистрировать".

Сюжет Юлии Юлиной
Видео: Сегодня

Зоозащитник Александр Тодорчук уверяет, что закон необходим, ведь он убережет домашних животных от жестокого обращения.

Александр Тодорчук

Александр Тодорчук

Создатель гуманистического движения "UA ANIMALS"

"Владелец фактически не несет ответственности за жестокое обращение с животным. Потому что если человек выбрасывает животное на улицу, то понять, чье оно – невозможно", – объясняет Александр.

Идентифицировать усатых и хвостатых можно будет по специальному чипу. На сегодня стоимость такой услуги в столичных ветклиниках составляет от 150 до 500 гривен. Похожие законы действуют в США, Канаде, Японии и странах ЕС. Причем за несоблюдение правил – немалый штраф.

Ранее мы рассказывали, что в Черкассах загадочно гибнут коты. Также стало известно, что "кот-собственник" прославился благодаря безграничной любви к хозяину.

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