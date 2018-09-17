Грозит слепотой: украинцев предупредили об опасной болезни

Ульяна Супрун назвала симптомы глаукомы

Глаукома – опасная болезнь. Фото: pixabay

Глава Минздрава Ульяна Супрун, которая назвала самый опасный напиток в жару, посоветовала украинцам не оставлять проблемы с нарушением зрения без внимания. По мнению и.о. министра здравоохранения, незаметные симптомы могут сигнализировать о глаукоме.

"Из-за поздней диагностики и без надлежащего лечения эта болезнь неизбежно приводит к слепоте. Во всем мире глаукома является одной из ведущих причин потери зрения. Только в Европе 12% всех случаев слепоты вызваны именно глаукомой", – утверждает Супрун на своей странице в Facebook.

Чиновник уверена, что потеря зрения часто происходит незаметно, постепенно и во многих случаях безболезненно, а пациенты обращаются за лечением слишком поздно.

Запомните эти симптомы глаукомы и немедленно обратитесь к врачу, если заметили хотя бы один из них.

Симптомы, признаки и сигнали глаукомы

"летающие мушки" перед глазами;

радужные круги вокруг источника света при взгляде на него;

затуманивание зрения;

частая смена очков.

"Для того чтобы выявить глаукому, врач должен проверить зрение, состояние зрительного нерва и измерить внутриглазное давление. Лечить глаукому можно как медикаментозными средствами (капли, уколы, таблетки), так и лазером и хирургическими методами", – рассказывает Ульяна Супрун.

Если вовремя обратиться за медицинской помощью, глаукома успешно лечится. Однако пациенты, чувствуя себя лучше, часто самостоятельно прекращают применение рекомендованных препаратов или же меняют режим лечения. А это приводит к еще большему прогрессирования болезни и ускорения снижения зрения, уверена врач.

Пост Ульяны Супрун Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook развенчала миф о том, что нельзя мочить пробу Манту.

Украинцы начали активно обсуждать запись на странице и.о. министра. Один из пользователей сети, фельдшер Арсений Верхов написал, что "фишка" запрета мочить пробу Манту в другом.