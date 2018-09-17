Грозит слепотой: украинцев предупредили об опасной болезни
Ульяна Супрун назвала симптомы глаукомы
Глава Минздрава Ульяна Супрун, которая назвала самый опасный напиток в жару, посоветовала украинцам не оставлять проблемы с нарушением зрения без внимания. По мнению и.о. министра здравоохранения, незаметные симптомы могут сигнализировать о глаукоме.
"Из-за поздней диагностики и без надлежащего лечения эта болезнь неизбежно приводит к слепоте. Во всем мире глаукома является одной из ведущих причин потери зрения. Только в Европе 12% всех случаев слепоты вызваны именно глаукомой", – утверждает Супрун на своей странице в Facebook.
Чиновник уверена, что потеря зрения часто происходит незаметно, постепенно и во многих случаях безболезненно, а пациенты обращаются за лечением слишком поздно.
Запомните эти симптомы глаукомы и немедленно обратитесь к врачу, если заметили хотя бы один из них.
Симптомы, признаки и сигнали глаукомы
- "летающие мушки" перед глазами;
- радужные круги вокруг источника света при взгляде на него;
- затуманивание зрения;
- частая смена очков.
"Для того чтобы выявить глаукому, врач должен проверить зрение, состояние зрительного нерва и измерить внутриглазное давление. Лечить глаукому можно как медикаментозными средствами (капли, уколы, таблетки), так и лазером и хирургическими методами", – рассказывает Ульяна Супрун.
Если вовремя обратиться за медицинской помощью, глаукома успешно лечится. Однако пациенты, чувствуя себя лучше, часто самостоятельно прекращают применение рекомендованных препаратов или же меняют режим лечения. А это приводит к еще большему прогрессирования болезни и ускорения снижения зрения, уверена врач.
Ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook развенчала миф о том, что нельзя мочить пробу Манту.
Украинцы начали активно обсуждать запись на странице и.о. министра. Один из пользователей сети, фельдшер Арсений Верхов написал, что "фишка" запрета мочить пробу Манту в другом.