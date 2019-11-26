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Как быстро похудеть к Новому году: семь простых шагов

Сбросить пять килограмм за пару недель можно без особенных усилий

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:19
Как быстро похудеть к Новому году
Как быстро похудеть к Новому году
Фото: Pexels

Перед Новым годом остро стоит вопрос, как быстро привести свою фигуру в порядок без особенных усилий и, что важно, вреда для здоровья. Диетологи, конечно, не рекомендуют сбрасывать за короткий строк больше десяти килограмм. Тем более, медициной и практикой доказано, что лишний вес потом возвращается. Но избавиться от 3-5 лишних килограмм к праздникам вполне реально.

Как легко похудеть в талии – смотрите видео:

Сегодня.Lifestyle подготовил для вас несколько советов, как правильно составить график питания, а также, что нужно включить, а что убрать из повседневного рациона, чтобы к празднику иметь сногсшибательный внешний вид.

Законы правильного питания

  1. В день выпивайте не менее 1,5 л воды;
  2. Продукты необходимо готовить и потреблять без добавления сахара и соли (они задерживают воду в организме). Если без сахара не можете обойтись – добавляйте в блюда и напитки немножко натурального меда;
  3. В сутки необходимо есть 4-6 раз небольшими порциями. Больше всего калорий потребляйте в первой половине дня – до 14 часов дня;
  4. Перед употреблением пищи (за 15 минут) выпейте стакан холодной воды с лимоном;
  5. Ешьте медленно и тщательно пережевывайте еду. Медики доказали, что чувство сытости приходит с опозданием, поэтому вставайте со стола пока еще у вас есть аппетит (чувство сытости – приблизительно 80%);
  6. Избегайте стрессов, пейте успокоительные напитки и чая с добавлением трав (мелисы, ромашки);
  7. Обязательно ходите на вечерние прогулки: они должны длиться не меньше часа. После этого принимайте ванну с морской солью.

Следите за правильным питанием
Следите за правильным питанием
Фото: Pexels

До Нового года забудьте о существовании таких продуктов

  • Мучное, белый хлеб, сладости, газировка;
  • Майонез, кетчуп;
  • Фаст-фуд;
  • Соки из упаковок;
  • Колбасные изделия (особенно копченные);

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Меню экспресс-диеты

Понедельник
Вареные куриные яйца (шесть штук в течении дня: два утром, два на обед и ужин);

Вторник
Полкилограмма обезжиренного творога (но съесть норму необходимо до 18 часов);

Среда
Куренное филе в отваренном виде (750 грамм);

Четверг
200 грамм отварного риса;

Пятница
Варенный картофель (шесть штук в течении дня: два утром, два на обед и ужин);

Суббота
Килограмм яблок (но не после 18 часов).

Перед тем, как испытать на себе эту систему питания, обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Помните, что каждый организм – индивидуален.

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Источник: Сегодня
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