Как быстро похудеть к Новому году: семь простых шагов
Сбросить пять килограмм за пару недель можно без особенных усилий
Перед Новым годом остро стоит вопрос, как быстро привести свою фигуру в порядок без особенных усилий и, что важно, вреда для здоровья. Диетологи, конечно, не рекомендуют сбрасывать за короткий строк больше десяти килограмм. Тем более, медициной и практикой доказано, что лишний вес потом возвращается. Но избавиться от 3-5 лишних килограмм к праздникам вполне реально.
Как легко похудеть в талии – смотрите видео:
Сегодня.Lifestyle подготовил для вас несколько советов, как правильно составить график питания, а также, что нужно включить, а что убрать из повседневного рациона, чтобы к празднику иметь сногсшибательный внешний вид.
- В день выпивайте не менее 1,5 л воды;
- Продукты необходимо готовить и потреблять без добавления сахара и соли (они задерживают воду в организме). Если без сахара не можете обойтись – добавляйте в блюда и напитки немножко натурального меда;
- В сутки необходимо есть 4-6 раз небольшими порциями. Больше всего калорий потребляйте в первой половине дня – до 14 часов дня;
- Перед употреблением пищи (за 15 минут) выпейте стакан холодной воды с лимоном;
- Ешьте медленно и тщательно пережевывайте еду. Медики доказали, что чувство сытости приходит с опозданием, поэтому вставайте со стола пока еще у вас есть аппетит (чувство сытости – приблизительно 80%);
- Избегайте стрессов, пейте успокоительные напитки и чая с добавлением трав (мелисы, ромашки);
- Обязательно ходите на вечерние прогулки: они должны длиться не меньше часа. После этого принимайте ванну с морской солью.
- Мучное, белый хлеб, сладости, газировка;
- Майонез, кетчуп;
- Фаст-фуд;
- Соки из упаковок;
- Колбасные изделия (особенно копченные);
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Понедельник
Вареные куриные яйца (шесть штук в течении дня: два утром, два на обед и ужин);
Вторник
Полкилограмма обезжиренного творога (но съесть норму необходимо до 18 часов);
Среда
Куренное филе в отваренном виде (750 грамм);
Четверг
200 грамм отварного риса;
Пятница
Варенный картофель (шесть штук в течении дня: два утром, два на обед и ужин);
Суббота
Килограмм яблок (но не после 18 часов).
Перед тем, как испытать на себе эту систему питания, обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Помните, что каждый организм – индивидуален.
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