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Как Дания выходит из карантина: рассказы местных жителей

Там уже работают школы, садики и салоны красоты

Анна Педан
Сегодня, 19:40

Дания стала первой страной Европы, которая начала открывать детские сады и школы. Также на прошлой неделе в Копенгагене свои двери для клиентов открыли парикмахерские и салоны красоты. Поэтому именно датчан можно теперь считать самыми красивыми. Карантин ослабевает, а люди постепенно возвращаются к работе и обычной жизни. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказали, в чем же секрет быстрого преодоления COVID-19 в Дании, какие запреты там до сих пор существуют и как местные научились извлекать пользу из карантина.

Журналисты "Ранку з Україною" пообщались с украинками, которые живут в Дании, и узнали об особенностях послекарантинной жизни датчан. С первого же дня карантин в Дании был не слишком и строгим. Людей в масках и перчатках – надо поискать. Самоизоляция – тоже формальность. Жителей по возможности обязали работать из дома. Больше всего пострадали работники ресторанного бизнеса – их попросили закрыться в обязательном порядке.

В Дании уже открыли школы, садики, салоны красоты
В Дании уже открыли школы, садики, салоны красоты
Фото: Getty Images

"В Дании нет такого жесткого карантина, людям можно выходить на улицу, можно собираться в группы не более 10 человек. То есть я не вижу абсолютно никаких изменений, просто, может, меньше машин, меньше транспорта, – рассказала жительница Дании Юлия Гусева в эфире телеканала "Украина". – Ездят полицейские автомобили и проверяют, закрыты ли учреждения, например, рестораны или парикмахерские. За это штрафы более 1000 евро".

Конечно, датские власти просят людей чаще мыть руки и дезинфицировать. А еще в стране объявили борьбу с наличными. Ведь вирус очень быстро распространяется из-за денег. Все эти заранее принятые меры – таки сработали. По сравнению с другими скандинавскими странами, Дания держит эпидемию под контролем.

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"Моя знакомая работает медсестрой, поэтому это достоверная информация, что больницы не переполнены и, в принципе, сейчас там больных даже меньше, чем раньше", – комментирует Юлия.

Именно поэтому с середины апреля Дания начала постепенно выходить из карантина. Занятия сегодня возобновляются в 54-х муниципалитетах страны и примерно в 35% школ Копенгагена. Конечно, работать учреждения будут в карантинном режиме. К тому же наконец открылись парикмахерские, стоматологические клиники и кафе.

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"Сами датчане по этому поводу вели дискуссию, но садики здесь находятся во дворе – им поставили такие уличные палатки, поэтому в помещении дети не остаются, – рассказала жительница Дании Валерия Любах. – На днях я увидела, что моя любимая кофейня открыта, очень обрадовалась тому кофе, тем людям! Можно наконец взять кофе и прогуляться – находится в самом заведении, сидеть – нельзя, но взять и пойти прогуляться – пожалуйста".

А вот прогнозы по восстановлению авиасообщения – пока неутешительны.

"Говорят, что границы будут закрыты до конца лета, но как будет дальше – неизвестно", – комментирует Валерия.

И в таких трудных условиях местные оптимизма не теряют. У большинства появились новые хобби – люди работают в садах, убирают мусор в парках, занимаются рукоделием и просто наслаждаются прогулками с вкусным кофе. Ведь жизнь продолжается и ее качество зависит от нас самих.

Напомним, ранее мы писали о прогнозах сингапурских ученых, они назвали точную дату окончания эпидемии коронавируса в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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