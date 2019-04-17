Как используются пиявки для омоложения

Пиявки: польза, вред и правильное применение для оздоровления

Пиявки используются для омоложения организма Фото: Depositphotos

Пиявки для омоложения организма, очищения крови или даже лечения хронических заболеваний! Такие процедуры набирают популярность у украинцев. Что следует знать об особенностях этой терапии, прежде чем на нее соглашаться? Узнавал Георгий Маринов.

Киевлянка Анастасия решилась на рискованную процедуру, чтобы очистить организм. Вместо этого подверглась стрессу и потеряла деньги.

"Пришла я на процедуру, положили на меня штук 30 пиявок, больно не было но было, так мерзко, это ж пиявки. Потом пошла домой, но вместо облегченного самочувствия мне было не очень хорошо, честно говоря, голова кружилась, была такая слабость", – делится пострадавшая Анастасия Гетюк.

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Генетик Людмила Гончарова говорит, что такая процедура – гирудотерапия – на самом деле полезна, впрочем, девушке навредили большим количеством пиявок.

"Некоторые увлеченные ставят 10-15, 20 пиявок, и этого делать нельзя категорически, потому что человек просто имеет огромнейшую потерю железа, минерального обмена и может оказаться с неотложным состоянием", – рассказала генетик Людмила Гончарова.

Гирудотерапевт Анатолий Баний уверен, если грамотно дозировать пиявок, они способны лечить почти все болезни, кроме онкологии.

"Это и гипертония, это и нарушение кровообращения, это сгущение крови, это и при заболеваниях сосудов. Почему так широк диапазон воздействия? Потому что в слюне пиявки до 500 ферментов, то есть каждый фермент выполняет свою роль", – рассказывает гирудотерапевт Анатолий Баний.

В мире существует около тридцати видов пиявок. Украинские гирудотерапевты используют только три из них, говорит специалист, ведь остальные не имеют эффективного воздействия на организм из-за отсутствия нужных ферментов. А еще специалист советует проверять наличие сертификата к процедуре. Впрочем, установленного государством образца для них не существует. Документы выдают частные ассоциации, ведь Минздрав эту нетрадиционную процедуру лечебной не признает.

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