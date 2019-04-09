Фитнес на огороде: как похудеть без вреда для здоровья

Чтобы избежать травм, перед занятием агрофитнесом необходимо делать зарядку

Фитнес на огороде: как похудеть без вреда для здоровья 2019-04-09T06:10:00+03:00 Украина Чтобы избежать травм, перед занятием агрофитнесом необходимо делать зарядку





Как говорят сторонники такого фитнеса, копание укрепляет мышцы ног и пресса, а ведро с водой – подкачает руки. Наша героиня, 82-летняя Пелагея Никифоровна не только энергично полет грядки, но и поет. На огороде пенсионерка работает с 14 лет, и на здоровье не жалуется. Ведь она ежедневно много двигается. Так называемый агрофитнес советует и другим.

А вот массажист Ирина тренируется в спортзале и пользы от агрофитнеса не видит. Рассказывает, работает массажистом и часто спасает людей, которые не могут после огорода даже спину разогнуть.

С Ириной соглашается тренер Александр Ярмоленко. По его словам, травмировать спину на огороде очень легко. Впрочем, уверяет специалист, агрофитнес – это тоже зарядка. Но в отличие от занятий в спортзале, на земельных участках нагрузки неравномерны. Железные мышцы агроспортсмены вряд ли накачают, вес скинуть непременно.

Чтобы избежать травм, перед работой на участке стоит делать зарядку. А еще не перегружаться до головокружения и избегать палящего солнца.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезно плаванье для здоровья. "Сегодня" также писали, как похудеть в ногах быстро и эффективно.

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