Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Фитнес на огороде: как похудеть без вреда для здоровья

Сегодня, 06:10

Чтобы избежать травм, перед занятием агрофитнесом необходимо делать зарядку

Фитнес на огороде: как похудеть без вреда для здоровья Украина Чтобы избежать травм, перед занятием агрофитнесом необходимо делать зарядку


С разгаром весны сезон дачных работ уже на низком старте, поэтому в Украине все популярнее становится агрофитнес – бесплатная и полезная альтернатива спортзалов. Как не навредить себе упражнениями во время работы – узнавали журналисты "Сегодня".

Как говорят сторонники такого фитнеса, копание укрепляет мышцы ног и пресса, а ведро с водой – подкачает руки. Наша героиня, 82-летняя Пелагея Никифоровна не только энергично полет грядки, но и поет. На огороде пенсионерка работает с 14 лет, и на здоровье не жалуется. Ведь она ежедневно много двигается. Так называемый агрофитнес советует и другим.

А вот массажист Ирина тренируется в спортзале и пользы от агрофитнеса не видит. Рассказывает, работает массажистом и часто спасает людей, которые не могут после огорода даже спину разогнуть.

С Ириной соглашается тренер Александр Ярмоленко. По его словам, травмировать спину на огороде очень легко. Впрочем, уверяет специалист, агрофитнес – это тоже зарядка. Но в отличие от занятий в спортзале, на земельных участках нагрузки неравномерны. Железные мышцы агроспортсмены вряд ли накачают, вес скинуть непременно.

Чтобы избежать травм, перед работой на участке стоит делать зарядку. А еще не перегружаться до головокружения и избегать палящего солнца.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезно плаванье для здоровья. "Сегодня" также писали, как похудеть в ногах быстро и эффективно.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег спорт, работа, огород, фитнес

Вы сейчас просматриваете новость " Фитнес на огороде: как похудеть без вреда для здоровья". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прыжки на батуте и флай-йога: ТОП самых необычных видов фитнеса

18 марта, 12:36

Список самых невероятных трендов 2019 года

Как мотивировать себя двигаться больше: три лайфхака от Мирославы Ульяниной

16 марта, 08:10

Для того чтобы получить пользу для здоровья, достаточно 10-минутной прогулки в активном темпе ежедневно

Спорт в моде: какие главные фитнес-тренды 2019 года

15 марта, 14:36

Групповые и высокоинтенсивные интервальные тренировки становятся популярнее

Как делать планку: основные правила выполнения упражнения

14 марта, 08:01

Узнайте, как научиться стоять в планке для красивой фигуры

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

Я не боюсь Зеленского, я боюсь его избирателей - Корчинский

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

На Бали полиция застрелила двоих россиян: видео

Актрисы Сomedy Women и их вторые половинки

​Сеть повеселило уморительное видео о неправильных россиянах

8 наций, которым грозит вымирание

Как 15 тысяч украинцев могут остаться без жилья

ТОП-5 самых экономных авто

Тайная подруга молодой звезды Реала раскрыта из-за селфи в ванной
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Легендарные актрисы прошлого: ТОП-25 поразительных фактов о них

Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?