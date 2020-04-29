Как курение влияет на коронавирус: неожиданные выводы ученых

Среди курильщиков очень мало заболевших

Статистка по курильщикам с COVID-19 поставила многих ученых в тупик. Исследователи из Университетского колледжа Лондона просмотрели 28 статей с данными о людях с коронавирусной инфекцией и обнаружили, что число курящих среди них было "меньше, чем ожидалось". Но те, что были госпитализированы, находились в тяжелом состоянии, сообщает издание Metro.

Было высказано предположение, что никотин может оказывать защитное действие, хотя исследователи из Калифорнийского университета подчеркивали "существенную неопределенность" в своих выводах.

Но эксперты предупреждают, что негативное влияние табака намного перевешивает любые выгоды, вейпинг тоже может ослабить способность легких бороться с инфекциями. Из 28 проанализированных исследований 22 были проведены в Китае, три в США, одно в Корее, одно во Франции и одно на международном уровне с использованием британских данных. Это исследование показало, что всего 5% пациентов с COVID-19 в Великобритании были нынешними или бывшими курильщиками.

Издание Metro сделало диаграмму. На ней красным выделено количество курящих в конкретной стране, а оранжевым – количество курильщиков с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Фото: Metro.co.uk

Китайские врачи тоже отмечают, что курильщики на 20% реже болеют коронавирусом. Такую же тенденцию отмечают и французские исследователи. Они выявили, что курильщиков среди больных коронавирусом в четыре раза меньше, чем они ожидали.

Профессор общественного здравоохранения Эдинбургского университета Линда Баулд сказала, что "с курением и коронавирусом происходит что-то странное". Она предположила, что "биологическое объяснение" может заключаться в том, что никотин может препятствовать попаданию вируса в легкие.

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"Коронавирус в основном проникает в клетки через специфический тип рецептора, называемый ACE2. Некоторые данные свидетельствуют о том, что курильщики имеют больше рецепторов ACE2, что делает их более склонными к заражению вирусом. Однако другие исследования показывают, что никотин ослабляет действие этих рецепторов. Вполне вероятно, что курильщики менее склонны к развитию коронавирусной инфекции из-за никотина", – рассказала профессор Баулд.

Комментируя более ранний обзор китайских исследований, проведенных учеными из Нью-Йоркского университета, другой ученый сказал, что доказательство защитного эффекта курения против Covid-19 было "странно сильным"" и "на самом деле гораздо сильнее, чем любой наркотик, испытанный на этой стадии".

Напомним, ранее мы писали, что американские врачи пробуют лечить больных коронавирусной инфекцией препаратами от изжоги.

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