Как правильно использовать кондиционер без вреда для здоровья: пять правил

Эти правила достаточно просты и легко реализуемы

Лето в самом разгаре и жара радует далеко не всех. Для тех, кто сложно ее переносит, кондиционер является спасением. Но, чтобы не заболеть, важно знать главные правила использования кондиционера. Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский на своем сайте.

Шесть основных правил использования кондиционера без вреда для здоровья:

Использовать режим плавного (медленного) изменения температуры. Контролировать разницу температур. Она не должна превышать 8-10°С. Самым безопасным вариантом является охлаждение воздуха в помещении на 3-5°С. К примеру, если на улице +30°С , не включайте кондиционер на 18°С. Контролировать влажность воздуха и при необходимости пользоваться увлажнителем. Не забывать о том, что в кондиционере есть фильтры, которые следует регулярно менять или мыть. Перед работающим кондиционером находится зона активного движения воздуха, размер этой зоны (обычно два на три метра) индивидуален и зависит от конкретной модели аппарата. Это надо учитывать, и, по крайней мере, не размещать здесь, к примеру, детскую кровать. Хотя бы иногда проветривайте помещение, разумеется, с учетом погоды и экологической обстановки за окном.

Чем можно освежиться в жару – смотрите видео:

Эти правила использования кондиционера достаточно просты и легко реализуемы. Комаровский рекомендует соблюдать их всем, кто хочется пользоваться кондиционером без вреда для здоровья.

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