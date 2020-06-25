Погода в июле: от жары не спасут даже дожди, но будет и резкое похолодание

Первый месяц лета на исходе. Он хоть и оказался достаточно дождливым – в частности, сбылись прогнозы Укргидрометцентра о возможном наводнении на Прикарпатье и Закарпатье – но был более жарким, чем прогнозировали синоптики: в отдельные дни температура воздуха превышала +32 градуса в тени. Какой будет погода в июле, который еще называют "макушкой лета", подробно выяснил сайт "Сегодня".

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Леонид Горбань: "Месяц дождливый и переменчивый"

По расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, июль начнется и завершится дождями. Их синоптик рассчитал аж восемь. Четыре пройдут через день в первой декаде, но только 1-3 июля (в зависимости от региона) это будут серьезные ливни, остальные так – легкие дождички. Затем нас ждет 10 дней жары, температура днем повысится до +33 градусов и выше. Не спасет даже дождь, который пройдет 14-15 июня, наоборот, после него станет еще жарче. Лишь к началу третьей декады температура снизится, но ненамного – до +25-27 днем. А вот последние 10 дней июля – снова дождливые, причем в районе 25 числа пройдут сильнейшие ливни, из-за чего может быть наводнение на горных реках. Всего, по расчетам Леонида Горбаня, за июль должно выпасть в среднем до 50 мм осадков. Они принесут в третьей декаде не прохладу, а даже холод, как для лета – днем будет не выше +20-22. И лишь с 30 июля столбик термометра резко пойдет вверх, устремившись к +30 градусам.

"Июль, как и июнь, в этом году ожидается дождливым и с переменчивыми температурами, а вот август, наоборот, будет сухим и стабильно жарким", – говорит Леонид Горбань.

Укргидрометцентр: будет то дождь, то солнце

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Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко отметил, что июль традиционно окажется самым теплым месяцем в году, но со сменяющими друг друга периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами, ливнями и жаркими засушливыми периодами.

"Будут грозы, ливневые дожди со шквалами и градом, весь набор природных явлений, характерных для июля. Среднемесячная температура в июле ожидается 20-25 градусов тепла, в горных районах 16-17 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних значений за базовый 30-летний период наблюдений с 1981 по 2010 годы, – рассказал нам Анатолий Прокопенко. – Осадки возможны от 36 мм на юге до 95 мм в западных регионах, что в пределах 90-100% за базовый период наблюдений. В Карпатском регионе – 104-165 мм осадков, это даже больше, чем в июне".

По словам начальника отдела агрометеорологии Укргидметцентра Татьяны Адаменко, в июле, как и в июне, среднесуточные температуры ожидаются выше, чем самые высокие показатели августа.

"Это – результат изменения климата, вспомните март и апрель без дождей и уже который год подряд наблюдается слишком жаркий июнь. Было несколько дней, когда среднесуточная температура составляла +28 градусов, что является уникальным явлением", – говорит Татьяна Адаменко.

Погодные сайты: половина Украины – мокрая, половина – подмокшая

Обобщенный прогноз погодных сайтов выглядит так:

Первая половина месяца – с частыми дождями на севере и западе Украины, меньше осадков выпадет в центральных и восточных регионах и совсем мало их будет на юге. Соответственно, в Причерноморье температура окажется по-летнему жаркой: до +35 градусов в тени, особенно в середине месяца, с 14-15 по 20-22 июля. В остальных регионах днем будет 23-27 градусов тепла днем и 16-18 градусов тепла ночью.

Вторая половина июля будет в Украине менее дождливой и более прохладной. В последней декаде днем может похолодать даже до +20 и ниже.

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