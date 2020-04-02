Как правильно выходить на улицу с ребенком: ответ врача

Как не надо гулять во время карантина

Вчера, 1 апреля, Кабмин ужесточил карантинные меры, которые предварительно будут действовать до 24 апреля 2020 года. Отныне запрещается нахождение в общественных местах без одетой маски или респиратора; запрещается перемещение группой лиц более чем два лица, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей.

Кроме того, нельзя находиться в общественных местах лицам, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних. На посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон тоже наложили табу. Теперь там можно гулять, только, если выгуливаете собаку. Посещение спортивных и детских площадок тоже запрещено.

Подробнее об ужесточении карантинных мер смотрите в нашем сюжете:

Евгений Комаровский прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале: "Наше чудесное и заботливое правительство решило, что "запрещается посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости". Это очень круто, что собаку выгуливать можно, а ребенка нельзя".

Гулять с детьми можно, но только вдвоем и подальше от людей Фото: freepik.com

Врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины также прокомментировала ситуацию: "Гулять с ребенком можно. Но важно не то, как человек будет гулять, а то, как он доберется до места прогулки. Мы должны выйти из дома, нажать кнопки лифта, потрогать ручки двери, поручни. Пока человек дойдет до улицы и вернется домой, он будет касаться многих вещей. И эти моменты самые опасные. Если родитель уверен, что ребенок не будет ничего касаться (чужие игрушки, качели, детские горки) и они будут гулять вдвоем, то можно пойти погулять. Но мы же понимаем, что это вряд ли будет одна мама с одним ребенком. Как мы видим, парки заполнены людьми, дети общаются, мамы разговаривают. Так гулять не надо! Лучше тогда открыть окна и проветрить квартиру".

Ранее мы публиковали подробное интервью с Людмилой Мухарской, где она ответила на самые актуальные вопросы: как долго будет бушевать коронавирус, как правильно самоизолироваться, какие маски действительно защитят от вируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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