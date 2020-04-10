Как сохранить форму на карантине: девять небанальных советов

Полезные советы для здоровья

Вся Украина сидит на карантине. Напомним, что самоизоляция – это единственный действенный способ уберечься от коронавирусной инфекции. Многие украинцы жалуются, что несмотря на все рекомендации врачей, на карантине тяжело придерживаться здорового образа жизни. Удобный диван заменил коврик для фитнеса, а холодильник так и манит каждые полчаса. Кроме того, многие перебывают в постоянном стрессе из-за текущего положения в мире. Терапевт Валентина Андрейченко предлагает воспользоваться небанальными советами: как не заболеть на карантине и все же держать себя в форме. Выполнение этих простых рекомендаций не займет много времени, а пользу для здоровья принесет.

Теплая вода. Выпивайте сразу после пробуждения 200 мл теплой чистой воды. Это запустит весь организм: заработают желудок и почки. Пусть это будет немного подогретая кипяченая вода, но ни в коем случае не горячая. Хорошо, если потом это войдет в привычку.

Упражнения. Многим лень делать какой-то серьезный комплекс упражнений. Предлагаем вам всего лишь два: планка и березка. Оба можно выполнять от 30 секунд, можно и дольше, если сможете. В идеале – до 3-х минут.

Холодная вода. Если не знаете, чем себя занять, и накатывает какая-то грусть, то зайдите в ванну и откройте холодную воду. Подержите руки под струей в течение несколько секунд. Холодная вода позволит прийти в себя, заодно и потренирует кровеносные сосуды рук.

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Самомассаж. Отлично поможет взбодриться массаж головы. Для этого возьмите любимое эфирное масло (лавандовое, апельсиновое, эвкалиптовое). Главное условие – запах должен нравиться. Накапайте немного на пальцы и помассируйте голову, начиная от висков и к затылку.

Зеленый чай. Возьмите себе за правило ежедневно выпивать по большой чашке зеленого чая. Только не в пакетиках. Купите хороший, качественный чай. Заваривайте его так: 1 ч. ложка на 250 мл горячей воды (не кипятка). Настаивать 15-20 минут и выпить в перерывах между приемами пищи.

Алоэ. Если у вас дома есть это растение, то можно приготовить витаминный напиток. Алоэ должно быть минимум трехлетнего возраста. Отрежьте небольшой листок, выдавите из него 30 капель сока, добавьте полстакана чистой воды и выпейте. Сок алоэ предотвратит развитию гастрита, энтероколита и других желудочно-кишечных заболеваний.

Напиток из алоэ предотвратит развитие болезней ЖКТ Фото: Depositphotos

Ванна. Попробуйте хотя бы 2 раза в неделю устраивать себе антистрессовые ванны. Для этого понадобится морская соль. Для оздоровительного эффекта нужно растворить полкилограмма соли в теплой воде. Лягте в ванну, зажгите свечи и включите расслабляющую музыку. Длительность процедуры – не менее 20 минут.

Бананы. Сейчас проблематично найти свежие фрукты, кроме цитрусовых. Но у многих на них аллергия. Поэтому съедайте в день (желательно в первой половине дня) один банан. В нем очень много цинка и кальция, которые помогают организму справляться с вирусами.

Контрастный душ. Идеальный способ взбодриться на целый день и потренировать сосуды. Вот как надо делать это правильно: сначала принимайте максимально горячий душ, потом быстро холодный, а затем снова горячий и заканчивайте процедуру холодной водой.

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