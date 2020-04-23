Как защитить легкие от коронавируса: американский врач

Необходима хотя бы одна тренировка в день

Регулярные физические упражнения помогут снизить риск развития острого респираторного дистресс-синдрома, основной причины смерти у пациентов с вирусом COVID-19. Об этом заявляет Чжен Ян, директор Центра исследований скелетных мышц в Центре сердечно-сосудистых исследований Университета Вирджинии им. Роберта М. Берна, пишет издание Eurekalert.

По статистике, от 3% до 17% пациентов с COVID-19 имеют острый респираторный дистресс-синдром. Федеральный центр по контролю и профилактике заболеваний прогнозирует, что от 20% до 42% пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией в США, тоже будут иметь это осложнение.

Доктор Ян утверждает, что физические упражнения способствуют выработке мощного антиоксиданта, известного как "внеклеточная супероксиддисмутаза" (EcSOD).

Физические упражнения помогут предотвратить осложнения при коронавирусе Фото: Depositphotos

"Этот мощный антиоксидант выслеживает вредные свободные радикалы, защищая наши ткани и помогая предотвратить болезни. Наши мышцы естественным образом вырабатывают EcSOD, выделяя его в кровообращение, чтобы обеспечить связывание с другими жизненно важными органами, но его производство усиливается благодаря сердечно-сосудистым упражнениям", – рассказывает ученый.

Как показывает исследования доктора Яна, уменьшение количества антиоксиданта наблюдается при некоторых заболеваниях, включая острые заболевания легких, ишемическую болезнь сердца и почечную недостаточность. Лабораторные исследования на мышах показывают, что блокирование его производства усугубляет проблемы с сердцем, а его увеличение, наоборот, оказывает благотворное влияние. Снижение EcSOD также связано с хроническими заболеваниями, такими как остеоартрит.

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"Даже один сеанс физических упражнений увеличивает выработку антиоксиданта. Мы не можем вечно жить в изоляции. Регулярные физические упражнения приносят гораздо больше пользы для здоровья, чем нам кажется. Защита от тяжелого респираторного заболевания – лишь один из многих примеров", – подытожил Чжен Ян.

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