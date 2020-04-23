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Как защитить легкие от коронавируса: американский врач

Необходима хотя бы одна тренировка в день

Анна Педан
Сегодня, 12:59

Регулярные физические упражнения помогут снизить риск развития острого респираторного дистресс-синдрома, основной причины смерти у пациентов с вирусом COVID-19. Об этом заявляет Чжен Ян, директор Центра исследований скелетных мышц в Центре сердечно-сосудистых исследований Университета Вирджинии им. Роберта М. Берна, пишет издание Eurekalert.

По статистике, от 3% до 17% пациентов с COVID-19 имеют острый респираторный дистресс-синдром. Федеральный центр по контролю и профилактике заболеваний прогнозирует, что от 20% до 42% пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией в США, тоже будут иметь это осложнение.

Доктор Ян утверждает, что физические упражнения способствуют выработке мощного антиоксиданта, известного как "внеклеточная супероксиддисмутаза" (EcSOD).

Физические упражнения помогут предотвратить осложнения при коронавирусе
Физические упражнения помогут предотвратить осложнения при коронавирусе
Фото: Depositphotos

"Этот мощный антиоксидант выслеживает вредные свободные радикалы, защищая наши ткани и помогая предотвратить болезни. Наши мышцы естественным образом вырабатывают EcSOD, выделяя его в кровообращение, чтобы обеспечить связывание с другими жизненно важными органами, но его производство усиливается благодаря сердечно-сосудистым упражнениям", – рассказывает ученый.

Как показывает исследования доктора Яна, уменьшение количества антиоксиданта наблюдается при некоторых заболеваниях, включая острые заболевания легких, ишемическую болезнь сердца и почечную недостаточность. Лабораторные исследования на мышах показывают, что блокирование его производства усугубляет проблемы с сердцем, а его увеличение, наоборот, оказывает благотворное влияние. Снижение EcSOD также связано с хроническими заболеваниями, такими как остеоартрит.

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"Даже один сеанс физических упражнений увеличивает выработку антиоксиданта. Мы не можем вечно жить в изоляции. Регулярные физические упражнения приносят гораздо больше пользы для здоровья, чем нам кажется. Защита от тяжелого респираторного заболевания – лишь один из многих примеров", – подытожил Чжен Ян.

Напомним, ранее мы писали об американском ученом, который уверен, что вакцина от полиомиелита поможет в борьбе с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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