Кому полезно пить рассол – подробный ответ

Оказалось, что маринад из-под огурцов – не просто пряная жидкость, а кладезь полезных веществ. Подумайте дважды, прежде чем выплескивать его: пить рассол очень полезно для здоровья, и вот почему.

Ранее мы писали, кому нужно есть соленые огурцы.

Он спасает от обезвоживания

Когда мы потеем – например, в спортзале – наше тело интенсивно теряет влагу. Запас жидкости нужно пополнять, и конечно, чаще всего мы пытаемся справиться с обезвоживанием с помощью воды. Продвинутые спортсмены пьют для пополнения электролитов специальные спортивные напитки. А между тем, огуречный рассол – это те же самые электролиты, калий и натрий, которые теряет наш организм вместе с потом и которые нужны для поддержания водно-солевого баланса. Пополняйте запас солей бюджетно, несколькими глотками соленого и пряного маринада.

Он снимает мышечные спазмы

В роли настоящего обезболивающего рассол, конечно, выступать не может. Но доказано исследованием, опубликованном в одном из авторитетных изданий о спортивной медицине, что огуречный маринад отлично избавляют от мышечных болей, вызванных интенсивными тренировками.

Он укрепляет иммуннитет

Согласно результатам многих исследований, надежность иммунной защиты организма напрямую зависит от наличия антиоксидантов – таких, как витамины С и Е. Они помогают выстроить защиту против инфекций, вызванных вирусами, бактериями и паразитами. К счастью, рассол содержит приличное количество этих витаминов. И значит, может сослужить добрую службу вашему иммунитету.

Он помогает похудеть

Уксусные диеты – не такое уж открытие. Однако именно исследования, проведенные американскими биохимиками, доказали, что один этот ингредиент, непременно входящий в состав маринадов, может способствовать здоровой потере веса. Участников эксперимента, желающих разделаться с лишним весом, разделили на две группы: половина в течение 12 недель ежедневно выпивала немного уксусного раствора, другая половина худела без него. Те, кто сидел на уксусной диете, худели быстрее и более зримо. А рассол – тот же уксус, только упакованный в более вкусную форму, да еще и в нужной концентрации. Так что пейте огуречный рассол и худейте на здоровье.

Он нормализует уровень сахара в крови

Последствия колебания уровня глюкозы в крови у диабетиков может привести к очень опасным последствиям: диабетической коме, слепоте, повреждению сердечной мышцы и тканей почек. Исследование, опубликованное в журнале Diabetes Research, показало, что небольшое количество уксуса перед едой помогает регулировать уровень сахара в крови, особенно у больных диабетом II типа. При желании можно заменить чистый разбавленный уксус огуречным рассолом: эффект будет аналогичным.

Напомним, ранее мы писали о пяти причинах есть огурцы почаще и предлагали три необычных рецепта из них.

Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал, в чем удивительные свойства огурцов для здоровья организма и красоты.

Смотрите видео, как приготовить колумбийский картофельный суп:



