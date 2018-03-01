Кому полезно сало: врач сделал сенсационное заявление

Сегодня, 13:21

Британский диетолог также порекомендовал использовать сало вместо масла

Сало. Фото: flickr.com
Сало. Фото: flickr.com

Диетолог из Британской диетической ассоциации, а также автор популярной диеты The Low-Fad Diet Джо Траверс назвал сало полезным продуктом.

Вопреки распространенному мнению о том, что сало относится к категории вредных продуктов, диетолог убежден, что его необходимо включать в рацион как источник "полезных" жиров, сообщает Independent.

В частности, Траверс сообщил, что сало содержит мононенасыщенные жиры, которые благотворно сказываются на общем состоянии здоровья, а также, согласно исследованиям медиков, помогают снизить уровень холестерина и даже положительным образом повлиять на здоровье сердца.

Британский диетолог также порекомендовал использовать сало вместо масла.

"Сало, на самом деле, очень полезный продукт. Мы очень нуждаемся в таких жирах и должны включать сало в свой рацион, а также заменять им привычное для нас масло. Если говорить об умеренном потреблении сала, то я не вижу ни единой причины, по которой следует отказаться от употребления сала", – говорит специалист.

Траверс также отметил, что следует выбирать натуральное сало без добавок и ароматизаторов. В частности, диетолог посоветовал покупать сало не в супермаркетах, а, например, на ферме:

"Следует выбирать наиболее натуральное, чистое сало, а не сало коммерчески успешных брендов, которые обрабатывают его", – подытожил он.

Напомним, ранее мы писали, кому нельзя есть сало. Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал, как выбрать сало.

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