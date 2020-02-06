Коронавирус может жить на пластике и стекле: Комаровский объяснил, что это значит и кому опасаться

Известный врач дал четкий ответ о посылках из Китая

Чаще мойте руки с мылом!

Мировую общественность, в том числе и медицинскую, тревожит то, что о коронавирусе мало что известно до сих пор. В связи с этим, опасность могут как преувеличивать, так и недостаточно оценивать. Ситуацию пытается прояснить врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в своем новом видеообращении, опубликованном на YouTube-канале.

На сегодняшний день есть две новости по коронавирусу. И они не очень хорошие. Первая – вирус, скорее всего, может передаваться и орально-фекальным путем, а не только воздушно-капельным, как это предполагалось ранее. Об этом свидетельствует то, что коронавирус обнаруживается в мазках кала больных. Поэтому доктор Комаровский еще раз напоминает о важности мытья рук с мылом в течение минимум 20 секунд.

А вторая новость еще тревожнее. У людей, переболевших коронавирусом, не вырабатывается иммунитет, то есть никто не застрахован от повторного заражения. Эти полученные недавно данные очень озадачивают ученых, которые работают над созданием вакцины. Ведь их работа может быть напрасной, если вирус успеет мутировать.

"Дополнительно изучается устойчивость вируса во внешней среде, которая на сегодня считается примерно идентичной той, которой обладал вирус SARS (атипичная пневмония) в 2003 году. Вирус может сохранять жизнеустойчивость примерно 2-3 дня на поверхностях (пластик, стекло). А на водопоглащающих поверхностях, например, бумаге или хлопчатобумажной ткани, жизнеспособность вируса составляет от 5 минут до 1 часа. Жизнеспособность вирусы сохраняют, но это совершенно не значит, что в таком состоянии они могут инфицировать человека. Это еще раз подчеркивает, что передача вирусов через посылки с Китая исключена", – подытожил доктор Комаровский.

Но самыми опасными предметами, через которые могут передаваться любые другие вирусы и бактерии остаются смартфон, клавиатура, компьютерная мышь и водопроводные краны.

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