Как не заразиться коронавирусом из Китая: советы дал доктор Комаровский

У заболевания нет особых специфических симптомов

/ Фото: Скриншот из видео

Видео: https://www.youtube.com/channel/Доктор Комаровский

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский дал советы о том, как не заразиться коронавирусом из Китая.

Он считает, что беспокоится не стоит, потому что Украина расположена далеко от Китая. Также на борьбу с вирусом брошены лучшие умы современной медицины, поэтому с вирусом очень быстро разберутся.

"Китайские ученые расшифровали его геном полностью и передали на изучение всем желающим. Уже известно, что из себя представляет этот вирус и появились возможности создавать диагностику, препараты для быстрого установления диагноза и вакцины", – сказал Комаровский.

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Но у заболевания нет особых специфических симптомов — они похожи на многие известные зимние болезни – с кашлем, затрудненным дыханием, температурой, насморком. Подтвердить диагноз возможно только с помощью специальных проб.

Комаровский заявил, что болезнь лечится, как обычный грипп, а меры профилактики такие же, как для гриппа. Уязвимые категории – старики и дети.

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Как не заразиться коронавирусом: советы от Комаровского:

Нужно защищать слизистые оболочки.

Надо пить много жидкости.

При первых признаках заболевания нужно находиться дома.

Нужно меньше обниматься и бывать в общественных местах.

Лучше больше гулять на свежем воздухе.

Не забывайте хорошо питаться и тепло одеваться.

Также доктор Комаровский посоветовал украинцам любить друг друга и не переживать.

Ранее сообщалось в Украине впервые зафиксировали подозрение на коронавирус. Об исследовании каждого из случаев подозрения на коронавирус проинформируют население Украины, уверяют власти.

Напомним, что сейчас официально подтверждена гибель 26 человек в результате заражения коронавирусом 2019-nCoV. Еще 849 человек считаются инфицированными в Китае, а в 13 городах объявлен карантин.

С масштабами распространения инфекции, методами борьбы, онлайн-картой и другими подробностями вы можете ознакомиться в специальной онлайн-хронике на сайте "Сегодня".

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