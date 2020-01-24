Как не заразиться коронавирусом из Китая: советы дал доктор Комаровский

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский дал советы о том, как не заразиться коронавирусом из Китая.
Он считает, что беспокоится не стоит, потому что Украина расположена далеко от Китая. Также на борьбу с вирусом брошены лучшие умы современной медицины, поэтому с вирусом очень быстро разберутся.
"Китайские ученые расшифровали его геном полностью и передали на изучение всем желающим. Уже известно, что из себя представляет этот вирус и появились возможности создавать диагностику, препараты для быстрого установления диагноза и вакцины", – сказал Комаровский.
Но у заболевания нет особых специфических симптомов — они похожи на многие известные зимние болезни – с кашлем, затрудненным дыханием, температурой, насморком. Подтвердить диагноз возможно только с помощью специальных проб.
Комаровский заявил, что болезнь лечится, как обычный грипп, а меры профилактики такие же, как для гриппа. Уязвимые категории – старики и дети.
Как не заразиться коронавирусом: советы от Комаровского:
- Нужно защищать слизистые оболочки.
- Надо пить много жидкости.
- При первых признаках заболевания нужно находиться дома.
- Нужно меньше обниматься и бывать в общественных местах.
- Лучше больше гулять на свежем воздухе.
- Не забывайте хорошо питаться и тепло одеваться.
Также доктор Комаровский посоветовал украинцам любить друг друга и не переживать.
Ранее сообщалось в Украине впервые зафиксировали подозрение на коронавирус. Об исследовании каждого из случаев подозрения на коронавирус проинформируют население Украины, уверяют власти.
Напомним, что сейчас официально подтверждена гибель 26 человек в результате заражения коронавирусом 2019-nCoV. Еще 849 человек считаются инфицированными в Китае, а в 13 городах объявлен карантин.
С масштабами распространения инфекции, методами борьбы, онлайн-картой и другими подробностями вы можете ознакомиться в специальной онлайн-хронике на сайте "Сегодня".
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