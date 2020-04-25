Коронавирус опять мутировал и стал менее опасным: группа ученых

Исследователи обнаружили, что вирус ослабевает

Хорошая новость от группы ученых из Тайваня и Австралии. Они изучили более 100 образцов коронавируса, взятого в разных странах мира и выявили, что экземпляр из Индии мутировал в менее опасную форму. Свои результаты они опубликовали на научном сайте BioRxiv.

Ученые брали образцы вируса по всему миру, начиная с января. Работа проходила с SARS-COV-2 из Китая, США, Индии, Испании, Бразилии, Италии, Южной Кореи, Непала, Финляндии и Швеции. Но именно индийский образец вируса вызвал у ученых огромной интерес. Это первый случай существенной мутации коронавируса.

Коронавирус из Индии мутировал в неопасную форму Фото: Pexels

По данным ученых, коронавирус не стал менее опасным сам по себе. Зато его агрессивность в отношении человека значительно уменьшилась.

"Мы предоставили первые доказательства того, что в Индии появился SARS-COV-2 с пониженным связыванием с рецептором человека, основанный на образце из Индии", – говорится в докладе ученых.

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Кроме того, ученые доказали, что геном SARS-COV-2 имеет гораздо более низкую частоту мутаций и генетическое разнообразие, чем SARS во время вспышки в 2002-2003 годах. Ген SARS-COV-2, кодирующий белок, более консервативный, чем другие гены, что является хорошим показателем для постоянной разработки противовирусных препаратов и вакцин.

Напомним, ранее мы писали о том, как посетители китайского кафе заразились коронавирусной инфекцией из-за кондиционера.

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