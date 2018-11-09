Медики рассказали, когда лучше рожать детей

С возрастом увеличивается риск генетических заболеваний

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Здоровье малыша напрямую зависит от возраста его родителей. С такой статистикой вышла авторитетная британская газета The Daily Mail.

"Если женщина рожает после 40 лет, есть высокий риск генетического заболевания. В первую очередь это связано с синдром Дауна", - говорит акушер-гинеколог Сергей Бакшеев.

При этом медики утверждают, что мужчинам можно планировать детей хоть в 60 лет. Возраст отца на здоровья ребенка не влияет, в отличие от способа жизни, который он ведет.

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А вот женщинам лучше с этим не тянуть, потому что биологические часы тикают. Поэтому врачи рекомендуют успеть до 35 лет. Если позже, то контролировать беременность более тщательно.

"Вам нужно очень рано становиться на учет в женскую консультацию, потому что вы имеете больший риск вынашивания и преждевременных родов", – добавил Сергей Бакшеев.

Психологи уверены, что идеального возраста для рождения ребенка не существует. Как в 20, так и в 40 лет можно родить абсолютно здоровых детей и жить счастливо. Главное, чтобы ребенок был желанным и рос в согласии.

Напомним, ранее ученые заявили, что неконтролируемое переедание может вызвать бесплодие. А юристы рассказали, как зарегистрировать ребенка, который родился дома, а не в больнице.