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Может ли антисептик быть опасным для здоровья: эксперты

Если есть возможность, лучше помыть руки с мылом

Анна Педан
Сегодня, 14:15

Антисептики сегодня – неотъемлемая часть нашей жизни. Но их так активно стали использовать, что люди сразу же начали жаловаться на раздражение кожи. Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", узнали, почему происходит такая реакция организма на антисептики и не разрушают ли они человеческий иммунитет.

Пользоваться антисептиком едва ли не каждые 10 минут – по такому принципу живут почти все украинцы. Пока из-за дезинфектанта не начинаются проблемы с кожей. Оказывается, постоянное использование антисептических средств не только защищает от вирусов, но и вредит человеческому организму. Ведь они содержат токсичные вещества.

"Все антисептики – хлорсодержащие, спиртосодержащие, те, которые содержат пропанол, – имеют определенную токсичность", – объясняет иммунолог Борис Донской в программе "Ранок з Україною".

Использовать антисептик можно до 5 раз в сутки
Использовать антисептик можно до 5 раз в сутки
Фото: freepik.com

Но переживать нечего. Их влияние значительного ущерба организму не наносит. Например, если человек обработал руки антисептиком и сразу начал есть, конечно, токсичными веществами он не отравится. Но и пользы от них не будет.

"Антисептики напрямую не влияют на иммунитет. При контакте с кожей человека антисептики не вызывают определенной токсичности, и человек может выдерживать их действие. Однако никто не говорит, что это полезно, – комментирует врач. – Их использование оправдывается только необходимостью дезинфицировать приборы, рабочее место, руки, поверхности. Однако в быту это не должно быть как некое косметологическое средство – это не парфюмерия".

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Дело в том, что антисептики убивают не только плохие, но и хорошие бактерии на руках. Поэтому если есть возможность просто помыть руки, лучше не используйте дезинфектантов.

"Мы заменяем мытье рук с мылом и постоянно используем антисептики, чем нарушаем микрофлору рук, к тому же это уничтожает гидролипидную мантию. Это приведет к сухости, раздражению, различным дерматологическим заболеваниям рук, микротрещинам", – рассказала дерматолог Елена Апостолюк в эфире телеканала "Украина".

Какой вред могут причинить антисептики. Смотрите в нашем сюжете:

А вот от испарений никакой угрозы нет. Пары антисептических средств вполне безопасны. И резкий запах не несет никакой угрозы организму. Сейчас на прилавках магазинов можно найти настоящее многообразие антисептиков. Самыми популярными среди них являются спреи и гели – все для вашего удобства. Но перед тем, как приобрести средства дезинфекции, загляните в их состав. В нем должно быть не менее 70% этилового спирта, а также смягчающие компоненты.

"Это пантенол, глицерин, гиалуроновая кислота как увлажняющий компонент. Может также быть глицетин, – комментирует врач-дерматолог. – Использовать антисептик можно до 5 раз в сутки – это максимум. Желательно, если есть возможность, то просто помыть руки водой с мылом. Если вы на улице или в общественном месте, то желательно использовать одноразовые перчатки".

Если же руки уже начали шелушиться, тогда надо приобрести в аптеке крем для сухой кожи рук, не использовать антисептиков, мыть руки, но не антибактериальным мылом и не в горячей воде. А также увлажнять руки кремом или маслом на ночь.

Напомним, ранее мы писали о том, когда возможна вторая волна коронавирусной пандемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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