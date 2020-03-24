Как правильно пользоваться антисептиком: показывает главный санитарный врач Украины

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции рассказал, как правильно пользоваться антисептиком.
"Если у нас нет возможности помыть руки с мылом под проточной водой, у нас должны быть в кармане или в доступе антисептики", - сказал он.
По словам Ляшко, опрыскивание рук антисептиком является нерациональной тратой "драгоценного ресурса".
"Мы должны два с половиной – три миллилитра (антисептика) нанести на ладонь, и после этого мы обрабатываем – вытираем руки", - сказал он.
Ляшко добавил, что два с половиной – три миллилитра жидкости достаточно для того, чтобы в течение 20-30 секунд обработать руки. Этого времени достаточно, чтобы антисептик "подействовал на микроорганизмы и вирусы, которые находятся у нас на ладонях".
Читайте также: Как сделать антисептик в домашних условиях: пошаговая инструкция
"После этого мы будем ощущать безопасность, после этого мы (чистыми руками) сможем протереть глаза, если нам это потребуется", – сказал Виктор Ляшко.
Напомним, согласно последним данным, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 97 человек.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк