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Можно ли гулять с ребенком на улице во время карантина: отвечает доктор Комаровский

Как правильно вести себя на улице

Анна Педан
Сегодня, 15:03

Соцсети и родительские чаты недавно облетела информация о том, что всем детям на карантине нужно непременно находиться дома. Иначе это чревато уголовной и административной ответственностью родителям.

Напоминаем – это фейк. Полиция Днепра даже привлекла к ответственности женщину, которая распространяла подобную ложную информацию.

Но вопрос остается открытым. Итак, можно ли гулять с детьми на улице во время карантина? Доктор Евгений Комаровский на своей странице в Facebook говорит, что гулять можно, если соблюдать несложные правила:

  • во время прогулки вы не контактируете с другими людьми;
  • дети общаются небольшими группами (до 5 человек) под присмотром взрослых, которые соблюдают дистанцию;
  • вы имеете возможность покинуть собственное жилище, не вступая в контакты с другими людьми и не облизывая по пути двери, поручни, кнопки и т.д.
  • вы знаете, как правильно открывать двери, как нажимать кнопки лифта, вы имеете с собой санитайзер и знаете, как им пользоваться, вы готовы, в конце концов, пройтись по лестнице пешком, избегая всеми облапанной и в большинстве случаев практически не вентилируемой кабины лифта;
  • вы понимаете, что лес и парк это хоть и дальше, но намного лучше, чем лавочка возле подъезда.

Фото: Facebook

Доктор Комаровский советует взрослым скооперироваться, чтобы пока одна мама гуляет с двумя детьми, вторая может выспаться и отдохнуть от подвига материнства.

"Обращаю внимание, дети, лишенные свежего воздуха, дадут такое количество бронхитов, тонзиллитов, дерматитов, астм, обострений аллергии и т.д. и т.п., что коронавирус покажется вам милой и привлекательной болячкой. Но это мнение частного лица, основанное на некотором знании медицины, а также на здравом смысле. У ваших местных врачей и местных властей вполне может быть другая позиция и другие аргументы", – подытожил Евгений Комаровский.

Как придерживаются правил карантина в Киеве. Смотрите в нашем сюжете:

Тем не менее МОЗ официально призывает оставаться всем дома и позаботиться о своей безопасности, чтобы все скорее могли вернуться к нормальному ритму жизни.

Напомним, ранее доктор Комаровский отвечал на вопрос, передается ли коронавирус половым путем.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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