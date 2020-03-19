В Днепре наказали автора фейка в Facеbook о запрете детям гулять на улице

Полиция привлекла к ответственности жительницу Никополя за распространение ложной информации. Женщина опубликовала сообщение о запрете прогулок с детьми по улицам под угрозой административной и уголовной ответственности. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Как написала пресс-служба, работники полиции обнаружили публикацию местной жительницы во время мониторинга Facebook. Женщина пояснила, что видела подобную информацию раньше и решила своим постом предупредить горожан.
В отношении женщины составили административный протокол. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка. Протокол направлено на рассмотрение в суд.
Напомним, ранее мы рассказывали, как будут наказывать нарушителей карантина в Украине.Если человек, инфицированный этим опасным вирусом, покинул место обсервации, он заплатит от 17 до 34 тысяч гривен. А вот за нарушение правил карантина по предотвращению распространения коронавируса усилена ответственность.
Кроме этого, недавно ВОЗ развеяла самые популярные мифы о борьбе с коронавирусом.Эксперты отмечают, что пребывание на улице в холодную погоду не может убить вирус.
Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как полиция начала контролировать количество пассажиров в общественном транспорте во время карантина:
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