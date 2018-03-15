Найдена смертельная опасность оливкового масла

Сегодня, 09:04

Ученые утверждают, что этот продукт нельзя использовать для приготовления некоторых блюд

Оливковое масло. Фото: yanalya / Freepik
Оливковое масло. Фото: yanalya / Freepik

Сегодня мы все чаще слышим о таком страшном заболевании, как рак. И пусть пока ученые не могут до конца объяснить причины развития рака, они с уверенностью могут сказать, что злокачественные процессы часто являются отголоском нездорового образа жизни. В частности, причина может скрываться в употреблении определенных продуктов, пишет Express.

Ранее сайт "Сегодня" писал о серьезной опасности популярной заправки для салата.

Как утверждает профессор аналитической биохимии и химической патологии Мартин Гроотвельд, риск могут нести вполне безобидные и даже полезные продукты. Но только в том случае, если их неправильно употреблять. К таковым относится оливковое масло. В результате исследований выяснилось, что при обжаривании рыбы и картофеля в таком масле количество токсичных альдегидов увеличивается в 100 раз. Именно эти вещества и могут спровоцировать развитие злокачественных процессов.

Ранее мы разбирались, что продают украинцам под видом популярного молочного продукта, стоит ли платить большие деньги за "настоящее" масло и чем выгодны спреды.

Смотрите видео: трансжиры – что это такое и с чем их едят
продукты, здоровье, рак, ученые, причины, оливковое масло, новости здоровья, новости медицины

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Food&Wellness

Ученые. Фото: spletnik.ru

Популярное бытовое средство признано смертельно опасным

9 Ноября 2017, 02:59

Этим страшным средством оказалось дезинфицирующее мыло для рук, котороеюю в основном используется на кухне

Food&Wellness

Ученые. Фото: creativeart / Freepik

Ученые обнаружили главную причину рака

8 Февраля, 02:56

Эксперты отмечают, что одним из ключевых факторов в профилактике рака может стать иммунная система, а не генетические мутации, как это считалось ранее
Загрузка...

Food&Wellness

Ученые. Фото: GoGetNews.info

Вакцина от всех видов рака: ученые начали испытания на людях

6 Февраля, 02:57

Разработанная вакцина является смесью двух препаратов, активирующих иммунную систему человека

Food&Wellness

Ученые. Фото: spletnik.ru

Витаминные добавки приводят к раку легких - ученые

5 Ноября 2017, 02:52

Автор исследования доктор Теодор Браски сообщил, что высокие дозы витаминных добавок В12 и В6 не следует принимать никому, но в особенности курящим мужчинам
Загрузка...