Не для мужчин: ученые объяснили истинную цель голых селфи у девушек

Исследователи рассказали, зачем красотки обнажаются в сети

Ученые сделали заявление о природе «голых» селфи. Фото: instagram.com/kimkardashian

Женщины делают откровенные снимки в сети не для мужчин. Об этом в недавнем исследовании для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences убедились австралийские ученые, пишет Maxim.

Ученые из университета Нового Южного Уэльса в Австралии проанализировали 68 тысяч сексуальных селфи женщин в Instagram и Twitter из 113 разных стран мира, чтобы выяснить, зачем они публикуют в сети откровенные кадры.

В результате выяснилось, что сексуальные фотографии наиболее часто публикуются женщинами из регионов с высоким неравенством в доходах. Таким образом, авторы исследования доказали, что главной мотивацией в публикации сексуальных снимков является конкуренция с другими женщинами.

"В современном обществе сексуальность помогает генерировать более высокие доходы, социальный статус и уверенность в себе. Мы не нашли связи с гендерным неравенством или желанием показывать обнаженное тело мужчинам, но мы нашли связь с экономическим неравенством. Это говорит о том, что женщины делают сексуальные селфи, чтобы составить конкуренцию другим женщинам", – говорит автор исследования Хэндис Блейк.

