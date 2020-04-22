Нобелевский лауреат выдвинул сенсационную версию о происхождении коронавируса

Рынок животных тут совсем ни при чем

Известный французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины 2008 года Люк Монтанье заявляет, что SARS-CoV-2 – искусственный вирус, разработанный в лаборатории города Ухань. Об этом ученый рассказал телеканалу CNEWS.

По его словам, китайские ученые не ставили перед собой цель вызвать пандемию или создать биологическое оружие. Их намерения были благими, а именно: разработать вакцину от СПИДа.

Люк Монтанье вместе с коллегой по вычислительной биологии Жан-Клодом Перезом начали рыться в мельчайших деталях информации о коронавирусе.

Французский ученый считает, что коронавирус выращен искусственно Фото: Facebook

"Но мы не были первыми. До нас этим же самым занималась группа индийских исследователей. Они провели анализ генома и показали, что в полном геноме этого вируса имелась секвенция (цепочка) иного вируса, и – это сюрприз для меня – это была секвенция вируса иммунодефицита", – говорит вирусолог.

Об этом открытии индийские ученые написали, но тут же отказались, так как на них было оказано сильное давление.

Люк Монтанье считает, что коронавирус все же вышел за пределы лаборатории в Ухане, несмотря на высокую степень защиты. А история с поеданием летучей мышки – сказка. Вряд ли китайские ученые хотели разработать биологическое оружие с высокой агрессивностью. Скорее всего, ими двигали благородные цели – разработать вакцину от ВИЧ.

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"Они хотели произвести вакцину от заражения вирусом иммунодефицита человека, используя коронавирус. Ведь его можно ослабить, чтобы он не угрожал здоровью. И его в данном случае использовали всего лишь в качестве носителя для антител вируса, вызывающего СПИД. И таким образом, это в итоге могло бы стать вакциной. Это работа "ученика волшебника". К несчастью..." – комментирует Люк Монтанье.

Кроме того, нобелевский лауреат прокомментировал огромное количество мутаций вируса. Он пытается избавиться от тех кусочков, которые были помещены в него искусственно. Рано или поздно они все исчезнут, и все придет в норму. Но эта нормализация обойдется многочисленными смертями.

"Вирус передается от одного пациента другому, и это особенно заметно, если мы обратим внимание на американцев, которые заразились последними. Но на примере Западного побережья мы видим, что уровень заражения начинает резко снижаться, то есть кусочков, вставленных в коронавирус, становится все меньше и меньше. Это проблеск надежды", – подытожил ученый.

Напомним, ранее мы писали о последствиях коронавируса, которые показали китайские врачи.

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