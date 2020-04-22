Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Нобелевский лауреат выдвинул сенсационную версию о происхождении коронавируса

Рынок животных тут совсем ни при чем

Анна Педан
Сегодня, 17:08

Известный французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины 2008 года Люк Монтанье заявляет, что SARS-CoV-2 – искусственный вирус, разработанный в лаборатории города Ухань. Об этом ученый рассказал телеканалу CNEWS.

По его словам, китайские ученые не ставили перед собой цель вызвать пандемию или создать биологическое оружие. Их намерения были благими, а именно: разработать вакцину от СПИДа.

Люк Монтанье вместе с коллегой по вычислительной биологии Жан-Клодом Перезом начали рыться в мельчайших деталях информации о коронавирусе.

Французский ученый считает, что коронавирус выращен искусственно
Французский ученый считает, что коронавирус выращен искусственно
Фото: Facebook

"Но мы не были первыми. До нас этим же самым занималась группа индийских исследователей. Они провели анализ генома и показали, что в полном геноме этого вируса имелась секвенция (цепочка) иного вируса, и – это сюрприз для меня – это была секвенция вируса иммунодефицита", – говорит вирусолог.

Об этом открытии индийские ученые написали, но тут же отказались, так как на них было оказано сильное давление.

Люк Монтанье считает, что коронавирус все же вышел за пределы лаборатории в Ухане, несмотря на высокую степень защиты. А история с поеданием летучей мышки – сказка. Вряд ли китайские ученые хотели разработать биологическое оружие с высокой агрессивностью. Скорее всего, ими двигали благородные цели – разработать вакцину от ВИЧ.

Откуда взялся коронавирус. Смотрите в нашем сюжете:

"Они хотели произвести вакцину от заражения вирусом иммунодефицита человека, используя коронавирус. Ведь его можно ослабить, чтобы он не угрожал здоровью. И его в данном случае использовали всего лишь в качестве носителя для антител вируса, вызывающего СПИД. И таким образом, это в итоге могло бы стать вакциной. Это работа "ученика волшебника". К несчастью..." – комментирует Люк Монтанье.

Кроме того, нобелевский лауреат прокомментировал огромное количество мутаций вируса. Он пытается избавиться от тех кусочков, которые были помещены в него искусственно. Рано или поздно они все исчезнут, и все придет в норму. Но эта нормализация обойдется многочисленными смертями.

"Вирус передается от одного пациента другому, и это особенно заметно, если мы обратим внимание на американцев, которые заразились последними. Но на примере Западного побережья мы видим, что уровень заражения начинает резко снижаться, то есть кусочков, вставленных в коронавирус, становится все меньше и меньше. Это проблеск надежды", – подытожил ученый.

Напомним, ранее мы писали о последствиях коронавируса, которые показали китайские врачи.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Можно ли заразиться коронавирусом через дверную ручку: вывод немецких ученых Новая вспышка коронавируса в Китае: 10-миллионный город закрыли Германия начала испытания вакцины от коронавируса на людях Последствия коронавируса: китайские врачи показали неожиданные фото Зеленский рассказал о своих тестах на коронавирус
лаборатория ученые коронавирус происхождение Ухань
Реклама

Новости партнеров

Виктория Булитко призналась, при каком условии выйдет замуж
Виктория Булитко призналась, при каком условии выйдет замуж
Высокий бисквит получается по этому рецепту
Высокий бисквит получается по этому рецепту
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Оксана Марченко о самом страшном воспоминании из жизни
Оксана Марченко о самом страшном воспоминании из жизни

Популярные статьи

Сегодня, 14:03Food

Как приготовить плов со свининой: рецепт в мультиварке

Сегодня, 13:35Шоу-бизнес

Не узнать: Кончита Вурст с абсолютно новой внешностью показала фото в одной маске

Сегодня, 08:04Шоу-бизнес

Наталья Сумская отмечает день рождения: фото актрисы в молодости

Вчера, 16:20Wellness

На каких поверхностях коронавирус живет дольше всего

Вчера, 15:54Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 11:45Fun

Попавшая в прогноз погоды кошка в 10 раз увеличила рейтинги телеканала: видео

Вчера, 10:55Шоу-бизнес

"Верка Сердючка отдыхает": Леся Никитюк с паской возле церкви попала в неловкую ситуацию, видео

Вчера, 10:31Афиша

День рождения Елизаветы II: лучшие фильмы о королеве Великобритании

Вчера, 09:30Шоу-бизнес

Хватал за волосы, бил по голове и резал картины: Ирина Билык сделала откровенное признание

Вчера, 08:35Стиль

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

Вчера, 08:08Fun

Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делать

Вчера, 08:04Шоу-бизнес

День рождения Елизаветы II: что мы знаем о британской королеве

20 апреляТехно

Во Вселенной ученые нашли "живого" двойника Земли

20 апреляFun

Поливальный понедельник-2020: приметы, обычаи и что нельзя делать

20 апреляFood

Как использовать крашенки: рецепт яичного салата с горчичной заправкой

20 апреляFood

Что приготовить из черствой паски: рецепт хлебных маффинов с ягодами

Новости партнеров

Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Ветлицкая рассказала о мучениях во время
Ветлицкая рассказала о мучениях во время "коронавируса"
Алла Пугачева отметила День рождение - видео
Алла Пугачева отметила День рождение - видео
84-летний актер Джигарханян превратился в
84-летний актер Джигарханян превратился в "овощ"