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Пластическая хирургия: почему люди меняют свою внешность до неузнаваемости

Многие люди мечтают превратиться в кого-то другого

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:24

Лицо, как у Барби, глаза кошки или внешность супергероя. Все больше людей обращаются к пластическим хирургам с странными просьбами. В чем причина таких прихотей?

Психолог Вера Романова говорит: "Таким людям все время кажется, что если немножко себя улучшить, то жизнь станет счастливей: окажется, что ты больше кому-то нужен, например, более удачно выйдешь замуж".

Но проблемы могут быть и более серьезными. Обычное желание изменить себя, чтобы выглядеть лучше, может быть связано даже с психологическими расстройствами. Это подтверждают и психологи. В практике Веры Романовой таких было немало.

"Когда у клиента пограничное расстройство и он реально не понимает, что он делает, то тогда пластический хирург просто отказывается от таких операций", – рассказывает Вера Романова.

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Именно поэтому каждый пластический хирург должен быть еще и психологом, считает Дмитрий Слоссер.

"Например, бывают такие пациенты, которые хотят сделать ушки эльфа, был такой период. Или, например, глаза кошки, поднять уголки. Был у меня один пациент, который просил сделать ему шрамы на лице", – делится воспоминаниями хирург.

Подобных пациентов, говорит врач, у него каждый двадцатый. И таким он отказывает. Но, естественно, всегда находятся те, кто за меньшие деньги или за большие деньги может сделать то, что клиент себе захочет.

Отсюда и появляются женщины-кошки, копии героев из мультфильмов или известных актеров. Но если менять себя только внешне, а не внутренне – лучше не станет, говорит психолог. Наоборот – может развиться невроз и депрессия.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие пластические операции чаще всего делают украинки. "Сегодня" также писали, модно ли сейчас быть похожей на Анджелину Джоли.

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Источник: Сегодня
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