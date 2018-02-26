Почему Манту все-таки лучше не мочить: фельдшер ответил Супрун

Супрун заявила, что вода на коже никак не может повлиять на пробу Манту

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook развенчала миф о том, что нельзя мочить пробу Манту.

"Многие украинцы считают будто вода на коже может повлиять на реакцию организма, папула от инъекции увеличится и результат пробы ложно покажет, что человек инфицирован. Это не так, – пишет она. – Вода на коже никак не может повлиять на пробу Манту. Ведь инъекция туберкулина вводится внутрикожно, куда вода сама по себе не проникает. В рекомендациях западных организаций, например, CDC – нет никаких ограничений на этот счет. Впрочем, Манту действительно не стоит тереть или царапать. А вот мочить можно на здоровье".

Украинцы начали активно обсуждать запись на странице и.о. министра. Один из пользователей сети, фельдшер Арсений Верхов написал, что "фишка" запрета мочить пробу Манту в другом:

"Фишка в том, что после намокания дети вытирают полотенцем руку (трут). Это если родители не научили делать иначе", – написал в ответ министру он.

Реакция Манту – тест, который позволяет выявить в организме туберкулезную инфекцию. Результат пробы оценивают через 72 часа, измеряя размер папулы, которая развивается на месте введения препарата. Украинцев со школьных времен приучили, что пробу Манту нельзя мочить. На самом деле мыться в течение этих трех дней, конечно, можно, но руки лучше не касаться. Попадание воды, мыла, шампуня может вызвать раздражение, которое вызовет усиление реакции, и ее могут счесть положительной. Тогда потребуются дополнительные пробы.

Ранее Супрун отчиталась о ситуации с вакцинами против кори.

Ранее сообщалось, что детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предоставит 220 тысяч доз вакцин от кори в Украину в ускоренном порядке. Поставка произойдет в конце февраля.