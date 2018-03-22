Почему у каждого десятого есть следы кокаина на пальцах

Сегодня, 10:00

Ученые протестировали отпечатки пальцев 50 не наркозависимых добровольцев

Наркотики нашли у каждого десятого. Фото: pixabay
Наркотики нашли у каждого десятого. Фото: pixabay

Ученые обнаружили, что у 13 процентов людей, которые участвовали в их тесте, обнаружены следы препаратов класса А на отпечатках пальцев. И это при том, что испытуемые никогда не пробовали наркотики.

Исследователи из Университета Суррея создали окончательный способ доказать разницу между теми, кто использует кокаин и героин, и теми, кто подвергается воздействию наркотиков из-за факторов окружающей среды.

В исследовании, опубликованном Clinical Chemistry, ученые протестировали отпечатки пальцев 50 добровольцев, которые не употребляют наркотики, и 15 наркозависимых, которые свидетельствовали о том, чтобы принимать либо кокаин, либо героин в течение предыдущих 24 часов.

Оказалось, что люди, которые никогда не пробовали наркотики, имеют на руках следы препаратов класса А. Около 13 процентов отпечатков пальцев содержали кокаин, а один процент содержал метаболит героина.

"Верьте или нет, кокаин является очень распространенным загрязнителем окружающей среды – хорошо известно, что он присутствует во многих банкнотах. Однако мы были удивлены тем, что это было обнаружено во многих наших образцах отпечатков пальцев", – рассказала преподаватель по судебно-медицинскому анализу в Университете Суррея Меланья Бэйли.

Напомним, в Украине изъяли 146 кг трамадола на 10 миллионов гривен.

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Источник:

"Сегодня"

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