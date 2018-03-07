В Украине изъяли 146 кг трамадола на 10 миллионов гривен

Сотрудники Национальной полиции и Генеральной прокуратуры в рамках расследования уголовного производства по факту продажи наркотиков в особо крупных размерах провели 13 одновременных обысков и изъяли крупные партии опасного зелья на 10 миллионов гривен.

Об этом в своем Facebook сообщила спикер генерального прокурора Лариса Сарган.

В целом, по ее данным, было изъято 146 кг трамадола.

Так, по месту проживания одного из фигурантов расследования во время обыска были обнаружены и изъяты четыре тысячи евро и три пакета с порошком белого цвета весом в 5 кг.

Кроме того, в дачном доме гражданина, ранее судимого за сбыт наркотиков, обнаружены и изъяты 141 кг порошка, в котором экспертиза уже определила трамадол.

"Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств на "черном" рынке превышает 10 млн. грн. Вышеуказанные лица задержаны по подозрению в совершении преступления, наказание за которое может составит срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества", – добавила Сарган.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" провели расследование и выяснили, что в Киеве проще всего достать "фен" и "шишки", в клубах торгуют кокаином, а опий продавали прямо на базаре.

Также мы сообщали, что в Киевской области задержали женщину-наркодилера, которая сбывала наркотики студентам. 29-летняя жительница села Масловка сбывала амфетамин и коноплю в местном колледже.