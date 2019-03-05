Подбородок мечты: почему эндопротезирование в тренде

Эндопротезирование подбородка – это изменение его формы или увеличение размера

Коррекция формы подбородка набирает популярность в Украине Фото: freepik.com

Мало кто доволен своей внешностью на все 100%, и среди молодых девушек в моду входят операции по коррекции подбородка. В чем же их актуальность, удивитесь вы? Все просто: сегодня в тренде острые черты лица, наличие ярко выраженных углов нижней челюсти и острого подбородка. Это делает лицо визуально более худым и аристократичным, а массивный подбородок вытягивает его и уменьшает объем в области щек. Если совместить эти новые, четкие контуры с удалением комков Биша, то получается так называемый Instagram-эффект, стремящийся к популярному эталону Анджелины Джоли.

Также хирургическая коррекция подбородка решает проблемы c формой и размером нижней зоны лица, которые у моих пациентов встречаются сегодня очень часто. Как правило, эти проблемы возникают по двум причинам: из-за недоразвития нижней челюсти либо из-за проблемы прикуса, то есть неправильного соотношения зубов верхней и нижней челюсти. Соответственно, возникает дефицит в области подбородка, идет дисгармония между пропорциями лица и получается не очень хороший эффект – так называемый птичий профиль, когда подбородок скошен и кажется, что у человека выступает передняя часть. Эти проблемы должны корректироваться стоматологами-ортодонтами с помощью брекет-систем. Но многие не готовы тратить время, силы и деньги для того, чтобы пролечиться, а операция позволяет получить результат моментально.

Челюстно-лицевой, пластический хирург клиники Certus Золотаренко Игорь Олегович

Как происходит эндопротезирование подбородка, рассказал челюстно-лицевой, пластический хирург клиники Certus Игорь Золотаренко.

Методы коррекции подбородка

Чтобы решить все эти проблемы, существуют три базовые методики. Первая – это эндопротезирование, когда мы внедряем имплантат в область подбородка и фиксируем его на нижней челюсти, возмещая недостающий объем в этой зоне. Это максимально простая методика. Второй вариант – это когда на нижней челюсти проводится разрез, блок кости перемещается в новую позицию и фиксируется в ней. Эта методика более сложная, но она позволяет решить сразу две задачи. Во-первых, изменить конфигурацию нижней челюсти и добавить объем в области подбородка. Во-вторых, убрать в некоторых случаях второй подбородок. Дело в том, что у людей с недоразвитием нижней челюсти нечетко выражен подбородочно- шейный угол. При выполнении операции следом за костью перемещаются мягкие ткани, мы получаем эффект подтяжки и в какой-то степени устраняем наличие второго подбородка. Но это не панацея, ведь он может формироваться и за счет отложения жира. Третий вариант – заполнение зоны подбородка какими-либо филлерами. Будь то липофиллинг или же более привычная гиалуроновая кислота. Но у филлеров есть одно свойство: они всегда дают временный эффект, который требует повторения процедуры.

Как происходит операция

Исходя из своей сегодняшней практики, могу сказать, что все же эндопротезирование сейчас самая популярная методика. Почему? Потому что это малоинвазивная процедура, то есть не требующая больших разрезов. Операция проходит достаточно быстро, как правило, требуется до одного часа. Процедуру можно выполнять как под местным, так и под общим обезболиванием. Во рту, на складке под губой, делают разрез длиной 2–3 сантиметра, соответственно, на лице не будет никаких видимых следов. В этот разрез вводится имплантат, который фиксируется на кости с помощью шовного материала или титановых винтов, но это уже тонкости. Сами имплантаты, как правило, имеют анатомическую форму, бывают разных размеров и сделаны из разных материалов. В конце рану во рту зашивают саморассасывающимися нитками, мы получаем видимый эффект моментально – на операционном столе. Да, результат не окончательный, потому что в большинстве случаев ткани еще остаются отечными. Зато в полости рта раны заживают быстро и хорошо, потому в течение недели человек уже реабилитирован и может возвращаться к обычной жизни. Что касается отеков, то они начинают уходить уже через трое суток. Еще одна хорошая новость: все, что мы внедрили в ткани, можно в любой момент безболезненно убрать. В тех редких случаях, когда пациенту не понравился результат или имплантат приносит ему дискомфорт, мы без особых моральных, материальных и физических потерь исправляем ситуацию. То же касается коррекции, если вдруг пациент захочет изменить размер.

В завершение хотелось бы сказать, что к изменению своей внешности хирургическим путем надо отнестись очень ответственно. Не стоит поддаваться веяниям моды и забывать о собственной индивидуальности и природных чертах лица. А если решение сделать пластику уже хорошо обдуманное и взвешенное, обязательно доверьте это проверенным и опытным специалистам.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие пластические операции чаще всего делают украинки. Мы также писали, модно ли сейчас быть похожей на Анджелину Джоли.

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