Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Риск опухолей и диабета: ученые заявили, что хранить чеки в кошельке опасно для здоровья

Термобумага, на которой печатаются кассовые чеки, очень опасна для человека

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:27
Не храните чеки в кошельке Фото: pixabay.com
Не храните чеки в кошельке
Фото: pixabay.com

На первый взгляд, магазинные чеки кажутся совершенно безобидными для здоровья человека. Но это далеко не так. До 90% всех бумажных чеков содержат химические компоненты, способные вызвать рак.

Ученые из Университета Гранады в Испании обнаружили в чернилах, которые используются в данных чеках, бисфенол-А (BPA). Этот химический компонент, как было неоднократно доказано в ходе многочисленных клинических исследований, является нарушителем гормональной деятельности человека. Ученые связывают BPA с повышенным риском опухолей, бесплодия, аутизма, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, диабета второго типа, преждевременных родов и раннего пубертата.

Ранее эксперты неоднократно били тревогу по поводу того, что современные люди очень активно соприкасаются с BPA, который содержится в разного рода пластиковых упаковках и контейнерах. И вот теперь появилась новая опасность – магазинные чеки.

Читайте также
Убивает организм: названа серьезная опасность популярной диеты

Оказывается, мы ни в коем случае не должны хранить их в сумочках, кошельках или автомобилях. BPA добавляют в чернила для чеков для того, чтобы они выглядели более темными. Авторы нынешнего исследования использовали 112 различных чеков и билетов из Бразилии, Испании и Франции. Даже рядовые обыватели замечали, что подобного рода бумага чернеет, если она находится поблизости от источника тепла.

Более 90% исследованных чеков содержали бисфенол-А, но это касалось только образцов из Бразилии и Испании. Следы BPA в чеках из Франции были обнаружены только в 50% образцах. В последние годы французское правительство прилагает активные усилия для снижения использования BPA в самых разных предметах, включая и термальную бумагу. 

Напомним, ранее украинцам в магазинах стали выдавать поддельные чеки. А замена касс на гаджеты может дорого обойтись бизнесу.

Еще несколько материалов по теме:
Поражение печени и легких: чем опасны моющие средства для посуды Четыре признака, что ваш кашель может быть чем-то серьезным
чеки опасность токсичность
Источник: medikforum.ru
Реклама

Новости партнеров

Борис Моисеев при смерти? Самые последние новости об артисте
Борис Моисеев при смерти? Самые последние новости об артисте
Почему у комнатных растений зимой могут сохнуть кончики листьев
Почему у комнатных растений зимой могут сохнуть кончики листьев
Хитрости запекания в рукаве
Хитрости запекания в рукаве
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет

Популярные статьи

Сегодня, 07:01Fun

18 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 18:23Шоу-бизнес

Супруг Алены Мозговой Владимир Ткаченко сменил имя

Вчера, 12:27Стиль

В очень облегающем платье: роскошная Настя Каменских в Лос-Анджелесе

Вчера, 10:55Стиль

В платье с разрезом и красной помадой: Меган Маркл посетила Цирк Дю Солей

Вчера, 10:41Fun

Найдены таинственные гробницы с лампами и сосудами: невероятные фото

Вчера, 09:36Афиша

Королевы, галлы и монстры: что посмотреть в кино на этой неделе

Вчера, 08:29Fun

Ученые показали самую красивую форму женских бровей

Вчера, 08:15Стиль

В облегающем платье H&M: новый выход беременной Меган Маркл

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

Оле Поляковой – 35: ТОП-5 причин, почему певица стала любимицей украинцев

16 январяШоу-бизнес

Неожиданно: солистка KAZKA показала пикантное фото в одной лишь футболке

16 январяFun

Пышечка из "Отчаянных домохозяек" выросла и стала красоткой: фото

16 январяFood

Рецепт яблочного пирога к утреннему кофе

16 январяWellness

Как набрать вес без вреда для здоровья

16 январяWellness

Кефирно-гречневая диета: как без проблем сбросить пять килограммов за неделю

16 январяПсихология

Ученые выяснили, на какой стороне кровати нельзя спать

16 январяПсихология

Почему с возрастом время идет быстрее: ответ ученых

Новости партнеров

Хитрости запекания в рукаве
Хитрости запекания в рукаве
Instagram: самые красивые бегуньи. Лана ван Хоут
Instagram: самые красивые бегуньи. Лана ван Хоут
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)
Савелий Крамаров и еще 7 советских актеров, сидевших в тюрьме
Савелий Крамаров и еще 7 советских актеров, сидевших в тюрьме
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Настя Каменских в купальнике показала фигуру
Настя Каменских в купальнике показала фигуру
Канделаки объяснила, почему Кадыров при встрече подает ей руку
Канделаки объяснила, почему Кадыров при встрече подает ей руку
Ефим Шифрин опубликовал редкие снимки с Жанной Фриске
Ефим Шифрин опубликовал редкие снимки с Жанной Фриске