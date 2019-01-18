Риск опухолей и диабета: ученые заявили, что хранить чеки в кошельке опасно для здоровья

Термобумага, на которой печатаются кассовые чеки, очень опасна для человека

Не храните чеки в кошельке Фото: pixabay.com

На первый взгляд, магазинные чеки кажутся совершенно безобидными для здоровья человека. Но это далеко не так. До 90% всех бумажных чеков содержат химические компоненты, способные вызвать рак.

Ученые из Университета Гранады в Испании обнаружили в чернилах, которые используются в данных чеках, бисфенол-А (BPA). Этот химический компонент, как было неоднократно доказано в ходе многочисленных клинических исследований, является нарушителем гормональной деятельности человека. Ученые связывают BPA с повышенным риском опухолей, бесплодия, аутизма, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, диабета второго типа, преждевременных родов и раннего пубертата.

Ранее эксперты неоднократно били тревогу по поводу того, что современные люди очень активно соприкасаются с BPA, который содержится в разного рода пластиковых упаковках и контейнерах. И вот теперь появилась новая опасность – магазинные чеки.

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Оказывается, мы ни в коем случае не должны хранить их в сумочках, кошельках или автомобилях. BPA добавляют в чернила для чеков для того, чтобы они выглядели более темными. Авторы нынешнего исследования использовали 112 различных чеков и билетов из Бразилии, Испании и Франции. Даже рядовые обыватели замечали, что подобного рода бумага чернеет, если она находится поблизости от источника тепла.

Более 90% исследованных чеков содержали бисфенол-А, но это касалось только образцов из Бразилии и Испании. Следы BPA в чеках из Франции были обнаружены только в 50% образцах. В последние годы французское правительство прилагает активные усилия для снижения использования BPA в самых разных предметах, включая и термальную бумагу.

Напомним, ранее украинцам в магазинах стали выдавать поддельные чеки. А замена касс на гаджеты может дорого обойтись бизнесу.