Риск опухолей и диабета: ученые заявили, что хранить чеки в кошельке опасно для здоровья
Термобумага, на которой печатаются кассовые чеки, очень опасна для человека
На первый взгляд, магазинные чеки кажутся совершенно безобидными для здоровья человека. Но это далеко не так. До 90% всех бумажных чеков содержат химические компоненты, способные вызвать рак.
Ученые из Университета Гранады в Испании обнаружили в чернилах, которые используются в данных чеках, бисфенол-А (BPA). Этот химический компонент, как было неоднократно доказано в ходе многочисленных клинических исследований, является нарушителем гормональной деятельности человека. Ученые связывают BPA с повышенным риском опухолей, бесплодия, аутизма, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, диабета второго типа, преждевременных родов и раннего пубертата.
Ранее эксперты неоднократно били тревогу по поводу того, что современные люди очень активно соприкасаются с BPA, который содержится в разного рода пластиковых упаковках и контейнерах. И вот теперь появилась новая опасность – магазинные чеки.
Оказывается, мы ни в коем случае не должны хранить их в сумочках, кошельках или автомобилях. BPA добавляют в чернила для чеков для того, чтобы они выглядели более темными. Авторы нынешнего исследования использовали 112 различных чеков и билетов из Бразилии, Испании и Франции. Даже рядовые обыватели замечали, что подобного рода бумага чернеет, если она находится поблизости от источника тепла.
Более 90% исследованных чеков содержали бисфенол-А, но это касалось только образцов из Бразилии и Испании. Следы BPA в чеках из Франции были обнаружены только в 50% образцах. В последние годы французское правительство прилагает активные усилия для снижения использования BPA в самых разных предметах, включая и термальную бумагу.
Напомним, ранее украинцам в магазинах стали выдавать поддельные чеки. А замена касс на гаджеты может дорого обойтись бизнесу.