Замена касс на гаджеты может дорого обойтись бизнесу – эксперт

Инициатива по новому программному обеспечению, которую планируют внедрить для предпринимателей, использующих кассовые аппараты, может привести к ряду неудобств для бизнес-среды.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), эксперт Юлия Дроговоз.

"В целом, конечно же эта инициатива приветствуется. Переход на новые технологии, естественно, является прогрессивным шагом. Все понимают, что должно быть некое упрощение работы с кассовыми аппаратами, потому что на сегодня покупка и обслуживание касс – довольно-таки дорогостоящая процедура. Все понимают, что переход на гаджеты позволит использовать доступные мобильные устройства – телефоны, компьютеры, планшеты. Единственный вопрос остается это – программное обеспечение", – отметила она.

При этом, по словам эксперта, предприниматели ожидают, что стоимость новации все-таки будет низкой, но "на сегодняшний день никто не может сказать, какая цена на нее будет, хотя Минфин и премьер Владимир Гройсман анонсировали, что новая услуга будет дешевой, расходы для бизнеса снизятся и т.д.".

"Однако в этом контексте есть некий риск, потому что особенного снижения стоимости проект не произведет, так как само ПО – достаточно дорогостоящее", – рассказала она, добавив, что при Минфине межведомственная рабочая группа еще будет принимать от бизнес-среды замечания и предложения по использованию новой системы.

Представительница УСПП отметила также, что просчитать выгоды для предпринимателей и затраты от инициативы ГФС на сегодня пока невозможно. Причем, по ее мнению, те предприниматели, которые захотят перейти на новое ПО, могут столкнуться с проблемой списания кассовых аппаратов, которые они использовали ранее в своей деятельности.

"Для них списание этих кассовых аппаратов будет дорогостоящим. Понятно, что ожидать массового перехода на новейшие технологии не стоит", – сказала она и привела в пример крупные торговые сети с тысячами касс, которые не захотят одномоментно перейти на новую систему.

Дроговоз прогнозирует, что бизнес будет продолжать работать с действующими кассовыми аппаратами и дальше, а значит, "они в дальнейшем будут обслуживаться, будут и далее тратиться средства на их содержание, а быстрый переход на новую систему не произойдет".

Ранее председательница комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявляла, что ГФС не проводила никаких консультаций с рабочей группой при Верховной Раде относительно запуска пилотного проекта по внедрению электронного чека.

Как сообщалось, недавно и.о. председателя ГФС Мирослав Продан заявлял: ведомство с сентября этого года вводит пилотный проект по внедрению электронного чека.

Напомним, суть этой инициативы заключается во внедрении альтернативного технологического решения для регистрации расчетных операций в сфере торговли без применения традиционных регистраторов (кассовых аппаратов, РРО).

Система может быть установлена на любое устройство — персональный компьютер, планшет или смартфон. Она может быть интегрирована с другими системами Государственной фискальной службы и бухгалтерскими программами. Имеет высшую степень защиты и работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Применение такой модели на практике лишает необходимости покупать традиционный кассовый аппарат, а, следовательно, печатать бумажные чеки. Фискальный чек граждане смогут проверить в открытой части электронного кабинета (электронного сервиса ГФС).

Также мы писали, что Министерство финансов Украины разработало правила, которые упрощают использование кассовых аппаратов. Согласно этим правилам, для регистрации расчетов можно будет использовать мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и другие средства коммуникации.