Секс, молодость и похудение: кому нужно есть клубнику
Сайт Сегодня.Lifestyle рассказывает о самых полезных свойствах популярной ягоды
Клубника редко кому позволяет пройти мимо: она красивая внешне и очень вкусная. Сайт Сегодня.Lifestyle ранее уже писал, как выбрать спелую клубнику, а сейчас узнаем, чем полезна эта ягода и кому необходимо есть ее побольше.
Но сначала меленький совет: никогда не выбрасывайте клубничные хвостики. Высушите их на подоконнике – и всю зиму сможете пить витаминный чай от простуды.
Чем полезна клубника
- Хороший секс
Высокое содержание цинка (в мелких косточках), увеличивает сексуальное желание и потенцию, а также способствует повышению иммунитета.
- Здоровье желудка
Полисахариды в союзе с органическими кислотами в клубнике способствуют нормализации состава микрофлоры кишечника. Это хорошая профилактика дисбактериоза кишечника и своеобразная "клизма", которая выводит токсины и шлаки.
- Сбивает температуру
В клубнике есть салициловая кислота, обладающая мягким потогонным и жаропонижающим свойство.
- Укрепляет сердце
Салициловая кислота в клубнике активно разжижает кровь, а это хорошая профилактика сердечно-сосудистых нарушений и тромбоза.
- Похудение
Клубника способствует расщеплению жиров и нормализации уровня сахара в крови. В 100 г этой ягоды всего 20 Ккал. Посидите несколько недель, сколько будет еще эта ягода, на простой клубничной диете — заменяйте ежедневно ужин 200 г клубники — и вес будет снижаться быстрее.
- Хорошее настроение
Ароматические вещества, содержащиеся в клубнике, стимулируют высвобождение серотонина, улучшая настроение.
- Память
Антиоксидант физетин в клубнике улучшает память и мыслительную деятельность.
- Молодость кожи
Натуральные косметические маски, приготовленные на основе клубники, отбеливают кожу, делают ее эластичной, помогают избавиться от прыщей.
Подобные маски хорошо подсушивают и залечивают угревую сыпь, сужают поры и помогают избавиться от веснушек. Вначале очистите кожу тоником, после чего разрежьте клубнику на две части и смажьте кожу соком. Потом на 15-20 минут наложите вату с кашицей из клубники. Сняв кусочки ваты, похлопайте ими по лицу, как бы вбивая сок в кожу. Через 30—40 мин. смойте маску теплой водой или ватным тампоном, смоченным в прохладном молоке. Лучше всего такая маска действует на сухую и потрескавшуюся кожу, придавая ей эластичность.
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Противопоказания
Если у вас имеются "пищеварительные" болезни (гастрит, язва, холецистит, панкреатит, энтерит, колит), то от клубники лучше отказаться: органические кислоты могут спровоцировать обострение. Также клубника считается аллергенным продуктом, поэтому если вы заметили, что после ее употребления у вас появилась зудящая сыпь на коже, то знайте, что ее причиной могла быть именно эта ягода.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить панна котту с клубничным желе.
Смотрите видео, как отличить нитратную клубнику от натуральной: