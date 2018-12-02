ТОП-6 мифов о диабете и их разоблачение

Диабетики могут худеть, а мед не лучшая замена сахару

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Все ли вы знаете о диабете: его причинах, профилактике и табу для тех, кто испытывает "сладкую" боль в ногах и руках, что не редкость при этой болезни? Давайте поговорим о мифах, связанных с заболеванием. Тем более есть повод — во всем мире эта неделя проходит под лозунгом борьбы с диабетом.

Наши эксперты: Андрей Петькун, эндокринолог медсети "Гармония здоровья", и Людмила Денисенко, диетолог, член Европейской ассоциации по изучению ожирения.

Миф 1: Лучше заменить сахар медом

Мед, конечно, продукт натуральный. Но на 95—98% он состоит из фруктозы, глюкозы и сахарозы. То есть действует он на организм так же, как и обычный сахар, в котором сладкого "яда" больше лишь на 2—5%. Потому в рационе диабетиков меда должно быть не больше 1 ст. л. в день. Остальным людям — порядка 2 ст. л. в день.

Миф 2: Безопасна пища для диабетиков

Увы, реалии таковы, что производители не стесняются класть в свою продукцию трансжиры, которые ухудшают метаболизм, чем усугубляют состояние диабетиков. Плюс вместо сахара в диабетических продуктах используется декстроза, глюкоза, фруктоза, лактоза, ксилоза, ксилит, кукурузный сироп, кленовый сироп, солод, мальтодекстрин. Но смысла в замене нет, ведь это все тот же сахар.

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Миф 3: При диабете высок риск ожирения

При нездоровой поджелудочной железе не может быть нормального метаболизма, а это действительно может привести к ожирению. Но все же первопричина такой взаимосвязи не диабет. Наоборот, ожирение является причиной потери чувствительности тканей к инсулину.

Миф 4: Диабетикам — осторожнее со спортом

Диабетику умеренные физнагруки — бег, плавание, езда на велосипеде — вдвойне полезнее, чем здоровым людям: для работы мышцам требуется глюкоза, и потому в организме уменьшается уровень сахара.

Миф 5: У худых людей диабета быть не может

Диабет 1-го типа передается по наследству независимо от конституции человека.

Диабет 2-го типа провоцируется развитием метаболического синдрома, который ведет в том числе к набору веса (о его роли — выше). Но потерю чувствительности к инсулину вызывает жир не подкожный, а тот, что окружает печень и поджелудочную железу, а он может быть и у людей с нормальным весом, и даже у худышек. Хотя это и нечастое явление.

Миф 6: При тучности сахар всегда повышен

В подавляющем большинстве случаев ожирение — признак метаболического синдрома, который рано или поздно может вылиться в диабет, а соответственно, уровень глюкозы в крови у тучного человека станет высоким. Но набрать вес может и тот, кто, наоборот, страдает гипогликемией. Притом причиной сниженного уровня сахара в крови (меньше 3,9 ммоль/л натощак) будет опухоль в поджелудочной железе, в том числе злокачественного характера. Дело в том, что патологические ткани постоянно продуцируют инсулин, который и "поедает" сахар, из-за чего его уровень в крови падает. А поскольку инсулин имеет анаболические свойства, то в организме начинает накапливаться жир.

Потому если вы нормально питаетесь, не имеете чрезмерных физических и умственных нагрузок, то низкий уровень сахара в крови требует дополнительных обследований вашего организма.

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Молоко и вес малыша

Склонным к полноте и проблемам с поджелудочной железой ребенок может стать, если будет вскормлен коровьим молоком. Дело в том, что соотношение белков и жиров в коровьем молоке — 1:1, а идеальный баланс для ребенка — 3:1. В 100 мл коровьего молока — 2500 мг казеина, что затрудняет переваривание молока: детский ЖКТ рассчитан на в 10 раз меньшее количество казеина, и возникает пополнение жировых депо в клетках. Также в коровьем молоке в разы меньше важных для обмена жиров линолевой и линоленовой жирных кислот, а пентаеновой и гексаеновой кислот в нем только следы. Соотношение омега-3 жирных кислот и омега-6 в коровьем молоке — 2:1, а для обмена веществ оно должно быть хотя бы 5:1. Еще один минус молока коровки в качестве основного питания для грудничка — в нем нет лактоферина, переносящего молекулы железа, что грозит анемией.