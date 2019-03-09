Украину атакуют экзотические болезни: как спастись от чикунгуньи, денге и хантавирусной инфекции

Где и как можно заразаться заморскими инфекциями

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На днях в Украине, как сообщили инфекци­­о­­нисты Александров­­ской больницы г. Кие­­ва, впервые лабораторно подтверждены четыре случая заражения чикунгуньей, десять — денге и один — хантавирусной инфекцией. Первые два вируса экзотичны для Украины и были завезены из тропических стран: заболевшие украинцы некоторое время пребывали там. Третий — местная инфекция. Значит ли это, что подхватить ее может любой из нас? А заразны ли экзотичные вирусы для тех, кто не покидал территорию Украины? Почему ранее заражения вирусами-экзотами не фиксировались? Ответы на эти и другие вопросы мы получили у Виталия Евтушенко, к. м. н., доцента кафедры детских инфекционных болезней НМУ им. А. Богомольца.

Почему передача инфекций-экзотов в Украине возможна

Заражение чикунгуньей и денге возможно только от укуса особого вида комаров. Его родина — Африка, но эти насекомые распространились в Центральную Америку, на Карибские острова. Сейчас энтомологи находят их в Грузии, южных областях России и Украины. Но! Для массового распространения этих комаров в Украине есть не все условия. Да, климат в нашей стране за последние десятилетия стал более влажным и теплым. Но чтобы возник резервуар комаров, им нужно влажное тепло круглый год, хотя бы +15 °С. А чтобы они могли стать переносчиками указанных вирусов, должно быть большое количество украинцев, зараженных этими вирусами, которых они будут кусать. А так как украинцы посещают тропические страны немассово, возникнуть эта порука не может. Но ученые не исключают, что пока: масштабы глобализации и потепления на Земле растут.

Нынешние заражения украинцев — не дебютные

Диагностировали указанные заражения в вирусологической референс-лабораториии ЦОЗ МЗ Украины при содействии Института тропической медицины имени Бернхарда Нохта (Германия). Материал на анализ отослала Александровская клиническая больница г. Киева. Такого сотрудничества ранее не было. А вот случаи заражения украинцев тропическими вирусами существовали всегда, просто анализы проводились в рамках научных исследований, а не в лабораториях при медучреждениях. Как правило, таких случаев было 3—5 в году. А во всем мире ежегодно регистрируется по 50 млн случаев лихорадки чикунгунья и болезни денге.

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Как распознать тропические заболевания

Проявления чикунгуньи и болезни денге очень схожи с обычным ОРЗ: может быть насморк, высокая температура, болеть горло. Поэтому специфического лечения лихорадки нет, больному просто облегчают симптоматику. Подтверждать или опровергать инфицирование вирусами-экзотами есть смысл при тяжелом течении заболевания (нестерпимо "ломит кости", ничем не сбивается жар). Тогда в условиях стационара больному будут проводить более профессиональную поддерживающую терапию.

Где можно провести анализ и сколько он стоит

Его проводят в лаборатории МЗ Украины и только при очень высокой вероятности, что человек инфицирован именно указанными вирусами (в частности, если он вернулся из тропической страны). Тогда делают прицельный анализ. Исследовать человека на все возможные заражения — удовольствие невероятно дорогое. Так, анализ на носительство одного вируса методом ПЦР (он наиболее точный) стоит в среднем 300 грн, при этом видов экзотичных инфекций порядка 300—400. Считайте сами.

Как уберечься от хантавирусной инфекции

Заразны экскременты, моча и слюна мышей и крыс, летучих мышей. Их можно занести домой на обуви. Потому случаи инфицирования нередки: 5 на 100 тыс. украинцев. Но их больше, ведь в статистику попадают больные с осложнениями (легочная недостаточность, кровоизлияния). А они могут развиться и через 1,5 ме­­сяца, когда уже прошла яркая симптоматика, которая та же, что при ОРЗ. Чтобы защититься, чаще моем полы и обращаемся к санологам, если в доме появились грызуны.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о ситуации со вспышкой кори в Украине. Количество случаев заболевания корью в Украине уменьшается, однако показатели все еще значительные.

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