Чудо исцеления: в Британии зафиксирован новый случай излечения от ВИЧ
Мужчину проверили спустя три года после пересадки костного мозга от донора
В Великобритании зафиксирован новый случай излечения взрослого пациента от ВИЧ. Об этом сообщает The Guardian.
Исцеление произошло после пересадки костного мозга от донора с особой врожденной устойчивостью к вирусу иммунодефицита.
Мужчину проверили врачи спустя три года после пересадки костного мозга и после курса антиретровирусной терапии. Заметим, что очень точные тесты не выявили даже следов ВИЧ-инфекции.
Ранее похожим образом медиками в 2007 году был вылечен пациент из Германии. Ему тоже пересадили костный мозг от донора с редкой генетической мутацией. После лечения у мужчины не выявили новых следов инфекции.
Но радоваться пока рано: ученый Равиндра Гупта, который руководит экспериментом, заметил, что пока рано говорить о полном успехе.
Издание пишет, что медицинские эксперты предполагают, что такой метод лечения пока не может стать универсальным и доступным всем, ведь процедура дорогостоящая, сложная и количество доноров с редкими генетическими мутациями для лечения – очень небольшая.
Напомним, что ранее сообщалось, что война на Донбассе привела к распространению ВИЧ-инфекции.
Добавим, что в Украине появилось новое лекарство для ВИЧ-инфицированных. Препарат более эффективен и менее токсичен, чем тот, который сегодня доступен в Украине.
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