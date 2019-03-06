Чудо исцеления: в Британии зафиксирован новый случай излечения от ВИЧ

Мужчину проверили спустя три года после пересадки костного мозга от донора

Фото: Pixabay

Чудо исцеления: в Британии зафиксирован новый случай излечения от ВИЧ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e47/f21/5c7e47f21f9b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e47/f21/5c7e47f21f9b7.jpg 2019-03-06T04:15:00+02:00 Евросоюз Мужчину проверили спустя три года после пересадки костного мозга от донора

В Великобритании зафиксирован новый случай излечения взрослого пациента от ВИЧ. Об этом сообщает The Guardian.

Исцеление произошло после пересадки костного мозга от донора с особой врожденной устойчивостью к вирусу иммунодефицита.

Мужчину проверили врачи спустя три года после пересадки костного мозга и после курса антиретровирусной терапии. Заметим, что очень точные тесты не выявили даже следов ВИЧ-инфекции.

Ранее похожим образом медиками в 2007 году был вылечен пациент из Германии. Ему тоже пересадили костный мозг от донора с редкой генетической мутацией. После лечения у мужчины не выявили новых следов инфекции.

Но радоваться пока рано: ученый Равиндра Гупта, который руководит экспериментом, заметил, что пока рано говорить о полном успехе.

Издание пишет, что медицинские эксперты предполагают, что такой метод лечения пока не может стать универсальным и доступным всем, ведь процедура дорогостоящая, сложная и количество доноров с редкими генетическими мутациями для лечения – очень небольшая.

Напомним, что ранее сообщалось, что война на Донбассе привела к распространению ВИЧ-инфекции.

Добавим, что в Украине появилось новое лекарство для ВИЧ-инфицированных. Препарат более эффективен и менее токсичен, чем тот, который сегодня доступен в Украине.

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

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Источники: Интерфакс , The Guardian Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.