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"Україна вдома": какие упражнения обязательно нужно выполнять на карантине

Тренер рассказал, как эффективно тренироваться в домашних условиях

Анна Педан
Сегодня, 19:03

Жизнь – это движение, и регулярная физическая активность и нагрузки, необходимы всем людям, независимо от возраста и пола, а особенно во время карантина. Ведь, следуя призыву украинского Минздрава оставаться дома, чтобы не нарваться на угрозу заражения коронавирусом, украинцы, как следствие, существенно снижают свою физическую активность, чем подвергают себя другой опасности – гиподинамии. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" эксперты рассказали, что такое гиподинамия, чем она грозит и, главное, как от нее уберечься.

Гиподинамия – это не отдельное заболевание, а патологическое состояние, возникающее из-за недостаточной физической активности человека. Она возникает тогда, когда человек ведет малоподвижный образ жизни, мало проводит времени на открытом воздухе и отказывается от банальной утренней зарядки.

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"Гиподинамия – это бич современности, это касается городских жителей, которые постоянно находятся в замкнутых стенах. Сегодня ввиду того, что предприятия закрыты на карантин, у людей жесткая гиподинамия, которая может приводить к кислородному голоданию, к детренированности мышц и самое главное – к детренированности сердечных мышц", – комментирует врач Виктор Сидоренко в программе "Ранок з Україною".

Первыми колокольчиками гиподинамии могут быть слабость, одышка, бледный цвет лица и неровный ритм сердцебиения. И примечательно, что гиподинамия может проявиться не только у людей среднего или старшего возраста, но даже у молодых.

Как с пользой провести время на карантине. Смотрите в нашем сюжете:

"Для среднестатистического человека достаточно делать 5-8 тысяч шагов в день, чтобы почувствовать себя уставшим и лечь спать", – рассказал врач.

Но специалисты напоминают, такие прогулки в городе следует выполнять только после окончания карантина. А вот чем их заменить, рассказал фитнес-тренер.

"Это не сложно. Тренировка, которая позволяет удержать физическую форму. Лучшее упражнение всех времен и народов – это приседания. Для женщин это также могут быть отжимания от пола с колен. Домашним тренировкам можете уделять от 25 минут до часа в день", – советует фитнес-тренер Николай Рудько в эфире телеканала "Украина".

Лучшее упражнение на карантине – это приседания
Лучшее упражнение на карантине – это приседания
Фото: freepik.com

Также, по словам эксперта по фитнесу, не лишними будут прыжки на скакалке, стойка в планке или йога. Но если с дисциплиной у вас не очень и вы каждый день откладываете физкультуру на завтра, тренер советует диджитализироваться и тренироваться с помощью смартфона или компьютера.

Флешмоб #УкраїнаВдома, который с началом карантина запустил телеканал "Украина", объединяет украинцев в эти нелегкие времена, помогает услышать полезные советы, интересные идеи, слова поддержки, не опускать руки, понимать, что, находясь дома, мы спасаем друг друга, спасаем своих близких, спасаем нашу страну. Приобщиться к флешмобу может каждый, кто желает поделиться собственным опытом карантина.

Напомним, ранее мы писали, какие упражнения нужно делать дома, чтобы похудеть.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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