"Весила 127 кг": похудевшая россиянка показала на фото свое новое тело

Женщина ела небольшими порциями 5−6 раз в день

Россиянка великолепно похудела. Фото: Instagram

История похудения Анны Исраелян из России поразила сеть. Женщина буквально за несколько месяцев кардинально изменила свою жизнь, начала правильно питаться и заниматься спортом. Как она выглядит сейчас, вы можете увидеть на фото, пишет Cosmo.

"Среди моих знакомых женщин нет той, которая хоть однажды не сидела на диете, – рассказывает Анна. – Каждую из нас преследуют определенные цели, кто-то худеет для кого-то, кто-то для себя. В борьбе за стройность многих из нас преследует физический и визуальный результат, но редко кто-либо задумывается о том, что, меняясь внешне, мы меняемся внутри".

Анна Исраелян Фото: Instagram

Исраелян призналась, что толчком для изменений в ее жизни стал обычный визит в магазин:

"Я была замкнутой в себе девушкой, не понимающей, что я „живу", а не „существую". Я общалась только с теми, с кем мне было комфортно, только с моим „тесным кругом". Я не посещала вечеринки, корпоративы и другие праздники по банальной причине: мне было неудобно быть собой. Мне было 22 года, и я весила 127 кг при росте 168 см. Каждый поход в магазин заканчивался слезами: я покупала „балахоны", которые скрывали мой вес. Мне не хотелось ничего — маникюр, макияж и прочие „девочковые" радости были не про меня. Я не любила себя".

Анна Исраелян похудела Фото: Instagram

Она начала менять свою жизнь. Для начала изменила питание.

"Отныне я ела 5−6 раз в день, небольшими порциями. На завтрак и обед я употребляю белки, жиры и углеводы, на ужин только овощи и белок. В моем новом рационе много овощей, а если мне хочется сладкого, то я позволяю себе несколько долек горького шоколада, фруктов или халвы. Главное правило: мой лимит 1700 ккал в день", – советует похудевшая женщина.

Кроме этого Анна Исраелян выразила благодарность своему тренеру.

"Он консультирует меня, дает советы по питанию, поддерживает мой энтузиазм и вместе со мной радуется моим победам. Я занималась три раза в неделю, чередуя силовые и кардиотренировки. Первые 20 кг ушли за четыре месяца, а потом наступил переломный для меня момент, когда результат виден в зеркале, но на весах все еще была ужасная трехзначная цифра. Спасибо моему тренеру, он объяснил мне, что смотреть надо не на цифры, а на одежду, которая на мне повисла", – рассказала Анна.

Напомним, раньше мы писали, что 22-летняя девушка отказывалась пить воду, боясь растолстеть. Также мы писали, что девушка, получившая прозвище Жирные Ляжки, сбросила лишний вес и стала звездой соцсетей.

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