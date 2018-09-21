Вызывает опухоли: ученые нашли насекомых, несущих смерть

Эти существа распространяют опасные болезни по всему миру

Москиты разносят смертельные болезни. Фото: depositphotos

В результате масштабных опытов ведущие исследователи из британского Университета Рединга выяснили, что москиты и другие летающие насекомые могут распространять частицы микропластика. Это в свою очередь чревато разными негативными последствиями, включая злокачественные новообразования и общие токсические отравления организма, сообщает Daily Sun.

Микропластиком эксперты называют частицы пластика менее 5 мм в длину, которые становятся огромной проблемой для всей планеты. Их обнаруживают в морях и океанах, где их случайно проглатывают местные обитатели, из-за чего микропластик встречается в пище и воде. И вот теперь ученые доказали, что распространение этого вещества происходит и на земле за счет москитов, также других летающих насекомых. Они заражают микропластиком окружающую среду, после чего он оказывается в пищевой цепочке.

Ученые наблюдали за москитами от рождения и до смерти в условиях лаборатории. Они давали им флуоресцентные полиэстеровые шарики для отслеживания того, как микропластик, который потребляется личинками, оказывается внутри насекомых еще до достижения взрослого возраста. Так и был установлен весь этот процесс, представляющий угрозу для человека.

Напомним, в Украине отметили вспышку смертельно опасной болезни. В Запорожской, Киевской, Черкасской, Львовской и Харьковской областях медики зафиксировали новые случаи ботулизма – смертельно опасного заболевания, которое случается после употребления некачественных продуктов.

Кроме этого, обнаружен новый штамм смертельно опасной болезни.