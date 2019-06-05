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Вызывают аллергию и болезнь Лайма: ТОП самых опасных летних насекомых

Некоторые насекомые могут нанести серьезный вред здоровью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15

Наступило лето, и все больше людей на отдыхе страдают от насекомых. Некоторые из них могут не только заразить вас серьезной болезнью, но и посадить в инвалидную коляску. "Сегодня" собрали ТОП самых опасных насекомых.

Каких насекомых стоит остерегаться летом

Первое место среди насекомых, опасных летом, занимают клещи. Болезнь Лайма, которую они переносят, поражает нервную систему и опорно-двигательный аппарат, а также приводит к инвалидности. Доктор биологических наук Валерий Корнеев призывает быть осторожными, ведь каждый третий клещ, которого приносят в лабораторию, заразен. Для этого нужно носить закрытую одежу, причем желательно обработать рукава и штанины репеллентом.

Клещей следует остерегаться до первых заморозков. У этих паразитов есть два пика активности – весной и в конце лета. И первая фаза продолжается, говорит биолог.

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На втором месте – пчелы и шершни. Если невольно потревожить их гнездо, можно нарваться на агрессию.

"Если жалят шершни или осы, доза, особенно для детей, бывает большой. Так что желательно иметь с собой, если вы едете куда-то в поле, противоаллергические препараты", – советует Валерий Корнеев.

И третье место занимают обычные мошки. Эти кусачие насекомые могут принести много неудобств.

"Мошки теоретически и в нашей стране могут переносить неприятную болезнь, которая называется филяриоз. Они переносят личинок круглых червей, которые через кровь могут попадать в зеницы глаза человека и селиться там", – рассказал доктор биологических наук.

Также стоит предохраняться от комаров. Особенно, если вы отдыхаете в тропиках, ведь местные насекомые переносят малярию.

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Источник: Сегодня
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