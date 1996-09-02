Купоны, бумажные гривни и монеты: как менялись украинские деньги

Дизайн гривен Нацбанк меняет один-два раза в десятилетие. Обновляются защитные технологии, материалы, из которых производят деньги, внешний вид самих купюр. В настоящий момент принято решение о том, что постепенно из обихода будут выводиться купюры маленького номинала (1-2 гривни), они будут заменяться металлическими монетами.
Все это делается потому, что, согласно расчетам, срок пребывания банкноты номиналом от 1 до 50 гривен в обиходе составляет от 1 до 3 лет, номиналом 100 и 200 гривен — от 5 до 10 лет, а номиналом 500 гривен — более 10 лет.