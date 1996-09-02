Купоны, бумажные гривни и монеты: как менялись украинские деньги

Но купоны продержались недолго и очень быстро обесценились. Так, за четыре года карбованцы стали дешевле в 100 тыс. раз, а зарплаты, которые получали люди, исчислялись миллионами; правда, купить на эти миллионы можно было не так много. Например, в 1995 году при среднемесячной зарплате в 3,2 млн хлеб стоил 15 900 купоно-карбованцев.



Это определило курс обмена уже для постоянной денежной единицы — гривни. За 100 тыс. купоно-карбованцев в 1996 году давали 1 гривню, а вот доллар тогда стоил 2 гривни.



С 1 октября 1994 года карбованцы начали изымать из обихода. А гривня была введена в качестве денежной единицы 2 сентября 1996 года.