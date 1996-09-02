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Купоны, бумажные гривни и монеты: как менялись украинские деньги
На одного украинца в среднем приходится 67 банкнот и 314 монет



Автор: Анастасия Ищенко
С октября 2019 года в Украине вывели из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, а впоследствии исчезнет и 25-копеечная монета. К тому же, под конец месяца Национальный банк обещает ввести в оборот новую купюру номиналом в 1000 гривен. Сайт "Сегодня" решил вспомнить, как менялись деньги за время независимой Украины.
Первые одноразовые отрывные купоны начали печатать еще в 1990 г. Тогда они были ходу в разных регионах СССР и отличались только внешним видом.

История независимой Украины началась в 1991 году после проведения всенародного референдума. 10 января 1992 года было подписано постановление Верховной Рады Украины о том, что в обиход вводятся купоны многоразового использования ­— карбованцы или же купоно-карбованцы, как их часто называли.

Из-за отсутствия собственных мощностей карбованцы печатали в Канаде и Великобритании. Купюры первой серии 1991 года отличались друг от друга только номиналом и цветом. На лицевой стороне была изображена Лыбедь с памятника основателям Киева, а на оборотной ­— Софийский собор.


Украинские одноразовые купоны 1990-1991 гг.
Так выглядели купоны образца 1991 года.
На банкнотах образца 1992-1996 гг. было уже больше украинских символов. Так, на купюрах начали размещать герб страны, а рисунки стали более разнообразными: на лицевой стороне изображались памятники Тарасу Шевченко, Владимиру Великому, основателям Киева, а на оборотной стороне появился фасад Нацбанка, Национального университета имени Тараса Шевченко, Национальной оперы Украины.
Так выглядели купоны образца 1992-1996 годов.
Но купоны продержались недолго и очень быстро обесценились. Так, за четыре года карбованцы стали дешевле в 100 тыс. раз, а зарплаты, которые получали люди, исчислялись миллионами; правда, купить на эти миллионы можно было не так много. Например, в 1995 году при среднемесячной зарплате в 3,2 млн хлеб стоил 15 900 купоно-карбованцев.

Это определило курс обмена уже для постоянной денежной единицы — гривни. За 100 тыс. купоно-карбованцев в 1996 году давали 1 гривню, а вот доллар тогда стоил 2 гривни.

С 1 октября 1994 года карбованцы начали изымать из обихода. А гривня была введена в качестве денежной единицы 2 сентября 1996 года.
2 сентября 1996 года
Национальный банк Украины ввёл в оборот банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен.
22 августа 2001 года
в оборот была введена банкнота номиналом в 200 гривен.
15 сентября 2006 года
в оборот введена банкнота номиналом 500 гривен.
Именно таким был дизайн первых банкнот, которые начали использовать в 1996 году.
К тому времени, как гривня только вошла в обиход, в Киеве уже построили фабрику по печати бумажных денег, монеты изготавливали на Луганском патронном заводе, а уже в 1997 году в городе Малин Житомирской области была построена Фабрика банкнотной бумаги.
Дизайн гривен Нацбанк меняет один-два раза в десятилетие. Обновляются защитные технологии, материалы, из которых производят деньги, внешний вид самих купюр. В настоящий момент принято решение о том, что постепенно из обихода будут выводиться купюры маленького номинала (1-2 гривни), они будут заменяться металлическими монетами.

Все это делается потому, что, согласно расчетам, срок пребывания банкноты номиналом от 1 до 50 гривен в обиходе составляет от 1 до 3 лет, номиналом 100 и 200 гривен — от 5 до 10 лет, а номиналом 500 гривен — более 10 лет.
Последний раз в Украине изменили дизайн 20-гривневой купюры в 2016 году. Кроме внешнего вида и новых технологий защиты изменился и материал, из которого ее напечатали. Так, в банкнотную массу производители добавили волокна льна украинского производства. Отмечалось, что это уменьшило себестоимость и сделало банкноту более износостойкой.
Первые украинские монеты были отчеканены еще в 1992 году, но в обиход они вошли только в 1996 году, когда стартовала денежная реформа. Первые монеты изготовили на Луганском патронном заводе и Монетном дворе Италии.

Сначала в обиходе появились монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек. А в 1997 году выпустили первую металлическую гривню.
С 1 июля 2018 года Национальный банк Украины вовсе перестал чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, и, как уже говорилось выше, с октября 2019 года их вывели из обихода - пока что хождение имеет только 25-копеечная монета, которая тоже вскоре исчезнет. Но, согласно постановлению НБУ, еще в течение трех лет украинцы смогут бесплатно и без ограничений обменять монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек на монеты и банкноты других номиналов:

  • в течение первого года с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2020 года включительно — во всех отделениях украинских банков;
  • в течение трех лет с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2022 года включительно — в Национальном банке и уполномоченных банках ("Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк Аваль").
Помимо этого в НБУ сообщают, что уже прекращена печать купюр номиналом 1 и 2 гривни. Пока что они продолжают оставаться платежным средством, но постепенно их будут выводить из обращения и заменять монетами.

27 апреля 2018 года Нацбанк уже выпустил одногривневые и двухгривневые монеты, а в 2020 году планируют выпустить монеты номиналом 5 и 10 гривен.



25 октября 2019 года в обиходе появится новая самая крупная купюра номиналом в тысячу гривен. В центральной части банкноты будет размещен портрет украинского ученого, мыслителя и общественного деятеля конца XIX века и первой половины XX века Владимира Вернадского, а на обратной стороне - изображение Национальной академии наук Украины.
По состоянию на 1 июля 2019 года в обороте находилось 2,8 млрд штук гривневых банкнот общей стоимостью 391,3 млрд грн, и 13,2 млрд монет общей стоимость 2,4 млрд гривен.

Получается, что на одного украинца в среднем приходится приблизительно 67 банкнот и 314 монет (общей стоимость 9363 грн и 57 грн соответственно). Больше всего в обороте банкнот номиналом 200 гривен (647,3 млн штук) и одногривневых купюр (509,4 млн штук), а среди монет самыми распространенными оказались десятикопеечные, которых насчитывается аж 3,8 млрд штук. В Нацбанке не раз говорили, что в ближайшем будущем количество налички будет существенно сокращаться, тем более, учитывая, что Украина активно переходит на безналичные способы оплаты.