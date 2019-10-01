В Украине перестали принимать мелкие монеты

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Від сьогодні, 1 жовтня, в Україні не можна розраховуватися дрібними монетами. Одна, дві і п'ять копійок перестануть бути в Україні платіжним засобом. У Національному банку попереджали – з початку місяця вони виводиться з обігу.

"Також із обігу буде виводитись монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом. Однак ті монети, які будуть потрапляти в банки, повертатися назад в оборот не будуть, і поступово їх буде дедалі менше", – заявляли в НБУ.

Хоча просто викидати дріб'язок не треба поспішати. Їх можна буде обміняти на банкноти і монети інших номіналів. Копійки прийматимуть у відділеннях банків протягом трьох років.

У Нацбанку підрахували, що Україна буде щорічно економити 90 млн гривень на карбуванні дрібних монет.

Крім того, з 25 жовтня Нацбанк запустить в обіг купюру номіналом у 1000 грн. Їх планують надрукувати 5 млн штук.

Після введення в обіг банкноти в 1000 гривень, а також вилучення з обігу монет 1, 2, 5 і 25 копійок, номінальний ряд гривні скоротиться від 17 до 12 позицій.

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