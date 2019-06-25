Где печатались первые 200 грн и как банкноты привязаны к средней з/п: все о крупных купюрах в Украине

Почему на тысяче гривен изображен академик Вернадский и другие секреты купюр большого номинала

Фото: пресс-центр Национального банка Украины.

В Украине вводят банкноту 1000 гривен: уже с 25 октября 2019 года в Украине будет введена новая банкнота, слухи о печати которой ходят с 2017 года. Об этом во время брифинга заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

В центральной части размещен портрет украинского ученого, мыслителя и общественного деятеля конца XIX века и первой половины XX века Владимира Вернадского. По словам Смолия, Вернадский был выбран по той причине, что сейчас в банкнотном ряду гривни нет портретов людей науки. На обратной стороне банкноты 1000 гривен изображено здание Национальной академии наук Украины.

Как рассказал по время презентации директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко, в дизайне банкноты номиналом 1000 гривен доминирует голубой цвет. Размер купюры – 75 на 160 мм. Банкнота имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты.

"Оптически-переменный элемент SPARK имеет кинематический эффект. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения просматриваются переходы от золотистого до нефритового", – отметил Зайвенко.

Кроме того, банкнота имеет флюоресцентную, инфракрасную и магнитную защиту. Подробнее о защите банкноты узнавайте из презентации Национального банка:

После завершения процесса ввода в оборот этой банкноты, а также изъятия из оборота монет 1, 2, 5 и 25 копеек номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12, добавили в НБУ.

В социальных сетях сейчас же заговорили о том, что появление новой купюры сигнализирует о растущей инфляции. Но в Национальном банке уверили, что изменение банкнотно-монетного ряда не повлияет на инфляцию, и назвали причины появления новой купюры. Яков Смолий напомнил, что в последний раз максимальный номинал гривни повышался в 2006 году, то есть 13 лет назад, когда была введена банкнота 500 гривен.

"Тогда среднемесячная заработная плата составляла около 1000 гривен и разменивалась двумя банкнотами самого высокого номинала. С того времени много изменилось. Выросли доходы украинцев, средняя зарплата выросла почти в 10 раз. Сейчас для ее получения нужно уже не менее 20 банкнот. Как следствие, стало больше денег в кошельках – объем наличных в обращении вырос более чем в пять раз, до почти 380 млрд грн", – заявил Смолий.

Он подсчитал, что после появления банкноты 1000 гривен средняя зарплата будет размениваться девятью банкнотами.

"Это будет намного удобнее, чем сейчас", – заверил Смолий.

При этом уже более 55% купюр в обороте – это "пятисотки", а около трети – "двухсотки". Согласно мировому опыту, такое распределение наличных свидетельствует о том, что стране пора увеличивать максимальный номинал нацвалюты.

Глава НБУ уточнил, что после завершения процесса ввода в оборот этой банкноты, а также изъятия из оборота монет 1, 2, 5 и 25 копеек номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12. Это количество, по словам Смолия, является наиболее употребляемым в ведущих странах в разных уголках мира.

Кстати говоря, через 10 лет после того, как Нацбанк ввел в обращение новую купюру 500 гривен – с 11 апреля 2016 года, в обращение вошла обновленная банкнота номиналом 500 грн образца 2015-го. Специально обменивать старые банкноты на новые не пришлось.

В НБУ напомнили, что ранее уже была введена банкнота 100 грн образца 2014 года. Новые банкноты 100 грн функционируют в обращении вместе с купюрами образца 1996 и 2005 годов.

"Учитывая, что срок службы банкнот номиналом 100 грн составляет около 5 лет, введение в обращение банкнот номиналом 100 грн образца 2014 осуществляется постепенно: происходит замена старых банкнот этого номинала на новые, а в обращении постепенно появляется больше банкнот номиналом 100 грн образца 2014 года. Они являются действительным платежным средством на всей территории Украины и обязательны к приему по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений", – отметили в НБУ.

Что касается купюры в 200 грн, то ее ввели в обращение 22 августа 2001 года. Первые банкноты изготавливались британской фирмой "Томас де ла Рю". Главная особенность 200-гривенных банкнот первой серии – на них не указан год, когда они были напечатаны. Банкноты образца 2007 года, введенные в обращение 28 мая, печатались уже Банкнотно-монетным двором Нацбанка. На этот раз год и место печати были указаны на оборотной стороне банкноты.

Напомним, что вскоре в Украине также появятся монеты 5 и 10 гривен. Монеты номиналом 5 гривен будут выпущены в оборот в 2019 году, однако по словам Смолия, точная дата пока неизвестна. А вот монета 10 гривен начнет "ходить" в 2020 году.

"В 2019 году мы выпустим в оборот монеты номиналом 5 гривен, в 2020 – 10 гривен", – сказал Смолий.

Как известно, Национальный банк реализует постепенный отказ от купюр мелкого номинала – от 1 до 10 гривен. НБУ уже ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривни. А дизайн монет 5 и 10 гривен был представлен еще в 2018 году. По цвету и размеру новые монеты будут заметно отличаться от монет других номиналов.

В будущем бумажные банкноты номиналом от 1 до 10 грн НБУ будет выпускать только для коллекционеров.

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