7 марта, согласно сообщению Госпогранслужбы, в Крыму находилось уже 30 тысяч российских военных
, которые беспрепятственно перемещались через пункт пропуска "Крым". "Практически ежесуточно имеет место полное блокирование российскими Вооруженными силами в количестве до 150 человек работы пункта пропуска (состав пограничного наряда в пункте пропуска – 15 человек, значительная часть из них женщины) для обеспечения беспрепятственного провоза личного состава, оружия и военной техники"
, – сообщали пограничники.
11 марта Верховный совет Крыма принял "декларацию о независимости", Крыма, в которой сразу указывается на временный характер этого "государства":"Республика Крым как независимое и суверенное государство в случае соответствующих результатов референдума обратится к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым на основе соответствующего межгосударственного договора в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации",
- говорилось в документе