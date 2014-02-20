20 февраля 2014 года в качестве даты начала вторжения в Крым указывается на медали, которую в России выпустили спустя месяц - 21 марта. Ведомственная награда Минобороны РФ полагается военным и гражданскому персоналу Вооруженных сил Российской федерации, обеспечившим проведение "референдума"



Изобретать новое россияне не стали, ограничившись современной адаптацией опытного образца советской медали "За освобождение Крыма" образца 1944 г. Тема "освобождения от фашистов" 5 лет назад была особенно хлебной для работников российского информационного пространства.



На пластине из нейзильбера толщиной 32-мм изображен контур Крыма с лавровыми ветвями и звездой. С другой стороны - герб РФ и даты: 20.02:14-18.03.14. Вторая дата споров не возникает - это день так называемого "присоединения" полуострова к России. С датой 20.02 - сложнее. В день расстрела Небесной сотни Янукович еще оставался президентом, действовали соглашения с оппозицией, до объявления "просьбы Путина" и нашумевшего письма Януковича российскому главе было еще несколько дней.



Официального объяснения насчет использования такой даты, нет. В качестве неофициального имеется такое - это день начала формирования "самообороны Крыма", то есть хорошо вооруженных людей, экипированных, по словам Путина, "в военторге".

