segodnya.ua
Оккупация Крыма:
5 лет с кордоном
1 марта 2014 года Совет Федерации РФ удовлетворил официальное обращение Путина об использовании войск в Украине
1.03.2014-1.03.2019
Ровно 5 лет назад, 1 марта 2014 года было удовлетворено официальное обращение российского президента Владимира Путина к Совету Федерации РФ. В обращении Путин просит разрешения на использование российских войск в Украине. Начинается открытая фаза захвата Крыма армией РФ: блокирование украинских воинских частей и подготовка к так называемому "референдуму", не признанному в итоге мировым сообществом.

С 1 марта 2014-го никто уже не пытался скрывать, что "зеленые человечки" - это кадровые российские военные, чьи действия четко скоординированы Москвой. С этого дня 5 лет назад запустился обратный отсчет. До полного установления оккупационной российской власти на полуострове оставалось всего две недели.

Сайт "Сегодня" предлагает читателям заново посмотреть на эту страницу пусть новейшей, но уже истории нашей страны, и вспомнить, как развивались события тех дней.
20 февраля 2014
Начало "Крымской операции"
Подготовка захвата полуострова при президентстве Януковича
18-20 февраля 2014 года происходят кровавые события в центре Киева, ставшие переломными для украинской истории. Параллельно с этим протестные процессы обостряются в Крыму. В этот день глава Крымского парламента, после ряда консультаций в Москве, допустил отделение полуострова от Украины.
Ведомственная награда Минобороны РФ "За возвращение Крыма" с датой: "20.02.14-18.03.14", фото из открытых источников
20 февраля 2014 года в качестве даты начала вторжения в Крым указывается на медали, которую в России выпустили спустя месяц - 21 марта. Ведомственная награда Минобороны РФ полагается военным и гражданскому персоналу Вооруженных сил Российской федерации, обеспечившим проведение "референдума"

Изобретать новое россияне не стали, ограничившись современной адаптацией опытного образца советской медали "За освобождение Крыма" образца 1944 г. Тема "освобождения от фашистов" 5 лет назад была особенно хлебной для работников российского информационного пространства.

На пластине из нейзильбера толщиной 32-мм изображен контур Крыма с лавровыми ветвями и звездой. С другой стороны - герб РФ и даты: 20.02:14-18.03.14. Вторая дата споров не возникает - это день так называемого "присоединения" полуострова к России. С датой 20.02 - сложнее. В день расстрела Небесной сотни Янукович еще оставался президентом, действовали соглашения с оппозицией, до объявления "просьбы Путина" и нашумевшего письма Януковича российскому главе было еще несколько дней.

Официального объяснения насчет использования такой даты, нет. В качестве неофициального имеется такое - это день начала формирования "самообороны Крыма", то есть хорошо вооруженных людей, экипированных, по словам Путина, "в военторге".
22 февраля 2014
Услуга Путина для бегства Януковича
О чем российский президент молчал целый год
В ночь с 21 на 22 февраля президент Украины Виктор Янукович бежит из Киева. Спустя год мир узнал, что по личному распоряжению Владимира Путина Янукович и члены его семьи были "эвакуированы в безопасное место" на территории Крыма. А утром 23 февраля Путин дал силовикам задание по "возвращению" Крыма. Эту информацию озвучил сам российский президент в фильме "Крым: Путь на Родину", выпущенном в 2015 году.

"Я пригласил в Кремль руководителей наших спецслужб, Минобороны, и поставил перед ними задачу, прямо скажем, спасти президента Украины", - откровенничает российский президент спустя год после событий.

Но тогда эта информация огласке не предавалась, и действия российской стороны скрывались, а там, где это было невозможно - открыто отрицались.

После бегства Януковича сепаратистские процессы в Крыму перерастают в острую фазу.
23-25 февраля 2014
"Народный мэр" и визит гостей из России
Первые открытые заявления о грядущей аннексии
23 февраля в Севастополе проходит многочисленный митинг, на котором выбирают "народного мэра" - россиянина Алексея Чалого. Так совпало, что именно в этот день в Крыму впервые с начала протестов снесли памятник Ленину.

24 февраля глава Севастополя Владимир Яцуба пишет заявление о выходе из Партии Регионов и уходит в отставку с поста председателя Севастопольской городской государственной администрации.

25 февраля вслед за Севастополем ситуация обостряется на всем полуострове. В Крым прибывает группа депутатов из России с обещанием предоставлять украинцам гражданство по упрощенной процедуре.
Председатель комитета госдумы РФ по делам СНГ и соотечественников Леонид Слуцкий комментирует как возможность "референдума" в Крыму, так и возможности аннексии Крыма. В сети сохранились видеозаписи, опубликованные 25 февраля 2014 года:

"Что касается присоединения Крыма к России, в том случае, если это будет позиция "референдума", или верховного совета Крыма, мы будем эту ситуацию изучать и наверное быстро. Крымчане заявят о своем решении и, наверное, мы сумеем вместе найти здравый смысл и практические шаги по его реализации", - говорит Слуцкий.
25.02.14 Слуцкий о Крыме
26 февраля 2014
Крымские татары против пророссийских казаков
Противостояния под зданием Верховного совета АРК
Митинг под Верховным советом АР Крым 26.02.2014, Фото: А.Керменчикли, Segodnya.ua
26 февраля под стенами Верховного совета Крыма собираются сторонники движения "Евромайдан-Крым" и крымские татары. Их возмущает холодная позиция Верховного совета по отношению к Киеву. Пророссийские силы, поддерживающие сепаратистский вектор, также собираются под стенами ВС. Противостояние перерастает в стычки.

В ходе столкновений пострадали 30 человек, двое погибли. Заседание совета не состоялось.

Председатель Верховного совета Владимир Константинов закрыл заседание парламента по причине недостаточного количества депутатов, заявив при этом, что вопрос о выходе Крыма из состава Украины не ставился в Крымском парламенте.
27 февраля 2014
"Зеленые человечки" идут в атаку
После победного протеста проукраинских сил в общественное противостояние вступают российские автоматчики
Флаг РФ над админзданием в Симферополе, 27.02.2014, Фото: А.Янковский, Segodnya.ua
27 февраля события приобретают радикальный характер, а обвешанных медалями "казаков" на улицах заменяют хорошо вооруженные военные. Сообщается о захвате Совета министров Крыма. На сайте Совмина появляется обращение к сотрудникам с просьбой не выходить на работу.

Вокруг здания вырастают баррикады. Над зданием поднимают флаг России. Согласно сообщениям очевидцев, снятием охраны и захватом помещений занимались "неизвестные вооруженные люди без опознавательных знаков", для обозначения которых родился неологизм "зеленые человечки".
28 февраля 2014
Заявление о военной агрессии
28 февраля в половине третьего ночи происходит захват аэропорта "Бельбек". Вооруженные люди с автоматами без объяснения цели захватывают военный объект. В эту же ночь военные без опознавательных знаков размещаются и на территории международного аэропорта "Симферополь". Военные либо избегают контактов, либо представляются представителями "самообороны".

Пресс-служба Черноморского флота при этом заявляет, что военнослужащие России "не принимают участия в захвате". Арсен Аваков, комментируя происходящее, использует термины "вооруженное вторжение" и "оккупация".

И.о.президента Александр Турчинов заявляет о том, что Россия осуществляет военную агрессию в отношении Украины.
Военные без опознавательных знаков на территории аэропорта "Симферополь", 27.02.2014, Фото: kianews.com.ua
"Россия начала неприкрытую агрессию против Украины под видом учений. РФ ввела войска в Крым, и не только захватила парламент Крыма и Совет министров, но и пробует брать под контроль объекты коммуникаций и блокировать места дислокации украинских военнослужащих. Они провоцируют нас на военный конфликт, по данным нашей разведки, они отрабатывают сценарий, который полностью аналогичен абхазскому. Когда, спровоцировав конфликт, они начали аннексию территорий", – заявил Турчинов.
В этот же день тогда еще народный депутат Петр Порошенко отправился в Крым в надежде, что все можно решить мирным путем. В здание крымского парламента его не пустили. До объявления о возможности открытого использования российской армии на территории Украины оставались считанные часы.
1 марта 2014
Приглашение вторгнуться
Которого так ждали
К концу февраля в Крыму меняется правительство. Новым "премьер-министром" провозглашается лидер "Русского единства" Сергей Аксенов. В первом же выступлении Аксенов просит Россию о помощи. Срабатывает озвученный Слуцким неделей ранее сценарий: Крымские власти обращаются к России, и Россия спешно реагирует.

1 марта с утра в администрации президента России заявляют, что не оставят без внимания обращение Аксенова к Путину за помощью, озвученное накануне.

Ближе к вечеру становится известно, что Совет Федерации дает согласие президенту РФ на использование российских военных в Крыму. В совете допустили возможность ввода войск в Крым. Формально это лишь позволило избежать лишних вопросов и необходимости объяснять очевидное присутствие военных на полуострове.
Антивоенная акция в Симферополе, 4.03.2014, Фото: А.Керменчикли, Segodnya.ua
Несмотря на то, что местных сепаратистов поддержали вооруженные российские военные, акции гражданского общества в эти дни не прекратились.

4 марта в Симферополе женщины под стенами воинской части призывали бескровно решить конфликт. Протест привлек внимание пророссийских протестующих с георгиевскими лентами.
5 марта 2014
Блокада судов и воинских частей
Военное присутствие в Крыму увеличивалось с каждым днем, но официально скрывалось Россией
Инфографика: захваты воинских частей на 5.03.2014
По состоянию на 5 марта военными России блокируются около 90% воинских частей Крыма. При этом факт вторжения на украинскую территорию в России не признают.

Блокируются морские суда. Корвет ВМС Украины "Тернополь" полностью отрезан от суши.

5 марта экипаж корабля "Славутич" Военно-морских Сил Украины предупредил попытку его захвата вооруженными нападающими.

"Вооруженные люди на буксире подошли к борту корабля, но экипаж дал силовой отпор. Была попытка высадить команду, захватить корабль, оружие и моряков", – рассказал в тот день командир бригады надводных кораблей ВМС Украины, капитан второго ранга Виталий Звягинцев.
Моряки "Сагайдачного" присягнули на верность Украине
Принципиальную позицию тогда выразили и на фрегате "Сагайдачный". Команда продемонстрировала верность Украине оригинальным способом - выстроившись на палубе.

"Сагайдачный" ушел из базы в Севастополе еще в сентябре 2013 года, чтобы принять участие в антипиратской операции "Океанский щит". В рамках этой акции наш фрегат патрулировал прибрежные воды Сомали и 5 марта прибыл в Одессу.

При этом в начале марта член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Игорь Морозов заявлял, что корабль якобы перешел на сторону России и поднял Андреевский флаг, что оказалось фейком.
7 марта 2014
Тридцать тысяч российских военных
К 7 марта российские военные беспрепятственно перемещались из РФ на территорию Крыма
7 марта, согласно сообщению Госпогранслужбы, в Крыму находилось уже 30 тысяч российских военных, которые беспрепятственно перемещались через пункт пропуска "Крым".

"Практически ежесуточно имеет место полное блокирование российскими Вооруженными силами в количестве до 150 человек работы пункта пропуска (состав пограничного наряда в пункте пропуска – 15 человек, значительная часть из них женщины) для обеспечения беспрепятственного провоза личного состава, оружия и военной техники", – сообщали пограничники.

11 марта Верховный совет Крыма принял "декларацию о независимости", Крыма, в которой сразу указывается на временный характер этого "государства":

"Республика Крым как независимое и суверенное государство в случае соответствующих результатов референдума обратится к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым на основе соответствующего межгосударственного договора в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации", - говорилось в документе
Один из агитационных плакатов перед "референдумом". Фото: AFP
О том, что результаты крымского "референдума" не будут признаны ни в Украине, ни за ее пределами, говорили в течении всего периода подготовки. В результате, как мы видим, в мире не признали как итоги прошедшего в середине марта "референдума", так и принадлежность Крыма РФ.
Смена вывески на здании ВС АРК, 18.03.2014. Фото: М.Львовски, Segodnya.ua
18 марта погиб, защищая свою военную часть, прапорщик ВСУ Сергей Кокурин. Он стал первым украинским военным, убитым российскими оккупантами - и вечным свидетелем вранья российской пропаганды о "присоединении Крыма без единой капли крови". Позже были и другие убитые на полуострове... В тот же день, 18 марта, вскоре после оглашения результатов "референдума" Россия открыто объявила о своем присутствии в Крыму. Путин подписал соглашение о "присоединении Крыма" к РФ. В этот же день устроили символическое событие - смену вывески на здании Верховного совета. До сих пор, в течение уже пяти лет, Верховный совет остается "Государственным советом".